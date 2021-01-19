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台鐵新市火車站工地兩名工人灌漿遭高壓電電擊灼傷送醫
施工中的台鐵台南市新市火車站工地下午4點多發生高壓電觸電工安意外，王姓、邱姓工人因為觸電灼傷面積各約15%與18%，意識清楚消防人員送醫治療；肇事原因正工安單位調查。
事故發生地點在新市區中華路1號台鐵新市火車站內，兩名混泥土灌漿施工人員，意外碰觸高壓電。台南市消防局下午4點22分接獲報案，派遣新市、新化分隊救護車將傷者送安南、永康奇美醫院救治。
台南市消防局表示，王姓54歲工人頭部2公分撕裂傷，前後背2度灼傷面積約15%，意識清醒送安南醫院。邱姓51歲工人背部2度灼傷約18%，意識清醒送永康奇美醫院；消防局同步通知警方、勞檢、台南市意外事故通報小組等單位。查訪現場狀況目擊者表示，混泥土灌漿工程施工時，兩名人員疑似觸電受傷，後續交由員警調查處理。
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