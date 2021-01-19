消防員換裝新式消防衣 耐焰溫度達800度

花蓮縣消防局爭取2500萬元，向歐洲購置一套要價約6萬元的442套新式消防衣，耐焰溫度達800度以上，功能包括防水、透氣及輕量化等，且穿脫方便。消防局表示，新裝備主要提供274名第一線消防員，是全國最好的消防衣，保障救火安全。

消防局今天舉行「119消防節暨績優人員表揚大會」，展示今年換發的新式消防衣帽鞋、氣瓶背架及面罩肺力閥組、救命器以及各項搶救車輛及裝備，局長林文瑞、大隊長、分隊長分別穿上新式消防衣走秀，展示防火輕便的裝備。

消防局災害搶救科長李龍聖表示，這次採購歐洲知名廠牌衣帽鞋，共有三層布料，有耐焰層、防水透氣及防火層，是全國最新的防火材料，保護消防員救災安全，還能抵抗800度高溫，熱氣也能由衣物毛料排除，能快速脫卸，依照個人身材剪裁，兼具舒適性，並配備3M的科技反光條紋。

李龍聖指出，為救災指揮方便，用顏色區分職務編組，大隊長穿戴紅色頭盔、分隊長是橘色頭盔、黃色頭盔為基層消防員，若民眾在救災現場，可先找分隊長，再找大隊長，以利救災資訊傳達。

他說，目前外勤消防員有274人，這次發配每位消防員2套新式消防衣，正常使用可以用5至10年，不足的部分由先前購置的消防衣遞補；2025年還會再買600多套，依照使用年限逐一替換。

花蓮縣消防局第一大隊副大隊長吳佳奇說，為了這套消防衣，走秀練半個月，感覺很緊張，不過讓大眾認識高科技消防裝備，辛苦排練也很值得。