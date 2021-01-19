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屏東霧台居民疑中風急需救治 空勤總隊派直升機救援

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

救護人員考量救援往來費時，便向消防署陳報請求直升機支援吊掛作業，將邱姓男子送往屏東市醫院救治。記者陳弘逸／翻攝
救護人員考量救援往來費時，便向消防署陳報請求直升機支援吊掛作業，將邱姓男子送往屏東市醫院救治。記者陳弘逸／翻攝

屏東霧台鄉好茶部落邱姓居民（76歲），今天中午疑似中風急需救援，親友見狀立刻通報消防協助，消防獲報後，立即派遣霧台、瑪家等2分隊及第一大隊、特搜大隊計共6車15人前往。由於交通工具無法前往，擔心延誤救援，並透過直升機吊掛，將邱男送往屏東市醫院治療。

屏東縣政府消防局，今天中午1時許，接獲民眾通報，霧台鄉舊好茶部落居民疑似中風需緊急救援。獲報後立即派遣霧台、瑪家等2分隊及第一大隊、特搜大隊計6車15人前往。

由於該處交通工具無法進入，考量救護人員徒步前往，往來費時，便向消防署陳報請求直升機支援吊掛作業，空勤總隊於下午2時許自小港機場起飛，並於20分鐘內完成吊掛作業，下午3時運送抵特搜大隊停機坪，隨即將邱男送醫救治。

屏東霧台鄉好茶部落邱姓居民（76歲），今天中午疑似中風急需救援，消防獲報後，立即派遣霧台、瑪家等2分隊及第一大隊、特搜大隊計共6車15人前往。記者陳弘逸／翻攝
屏東霧台鄉好茶部落邱姓居民（76歲），今天中午疑似中風急需救援，消防獲報後，立即派遣霧台、瑪家等2分隊及第一大隊、特搜大隊計共6車15人前往。記者陳弘逸／翻攝

屏東縣政府 小港機場 直升機

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