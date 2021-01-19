獨／中國醫女大生騎車載同學 水湳校區外被撞插管昏迷

中國醫藥大學水湳校區昨天下午傳嚴重車禍，一名巫姓女大生昨天下午騎車載同學，行經西屯區順平路、順平二街時，與一輛直行的鄭姓女子發生交通事故，警方到場時，巫女頭部受創，已昏迷送醫急救，經院方插管急救後，仍處於昏迷狀態，家屬緊急從北部趕到台中，因該路口沒有監視器、也無號誌，昨天就有親友就貼上網路，希望有行經該處的網友提供行車記錄器，協助釐清案情。

據查，巫姓女子（21歲）在中國醫藥大學水湳校區上課，昨天下午騎車載黃姓女同學（21歲）行經西屯區順平二街往中平路方向行駛，當時鄭姓女子（37歲）駕駛轎車沿順平路快車道往順平三街方向行駛，雙方在順平二街、順平路發生碰撞，巫女頭部受創、送醫插管後仍昏迷，後座黃姓女大生則受輕傷。

台中市第六警分局交通分隊獲報到場，雙方駕駛都無酒精濃度，不過該處是無號誌路口，依照道交條例的相關規定，支道要禮讓幹道車，當時鄭女行駛在幹道、巫女騎在支道，初判肇事原因為巫女未依規定讓車、鄭女未依規定減速才會釀禍，詳細的案發原因，有待交大事故組後續釐清。

女大生的家屬昨天也從北部趕往台中，了解案發經過，不過經警方、校方說明後，仍對車禍發生經過有疑問，因此昨天也在網站Dcard發布貼文，希望有目擊證人或行經該處的網友，提供行車記錄器等相關證據，以釐清案發經過與肇事責任。