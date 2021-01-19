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大甲警分局長電台宣導 大眾運輸拜媽祖 千里順風不塞車

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

農曆春節很多人會到寺廟拜拜，台中市大甲鎮瀾宮香火鼎盛，每年過年常擠得水洩不通，大甲警分局長李建興今天上警察廣播電台「945會客室」節目，呼籲到寺廟拜拜的民眾，多搭大眾交通工具「大眾運輸拜媽祖 千里順風不塞車」，並配合做好防疫措施，更要注意自身財物安全，春節期間相關交通疏導，包括大甲鎮瀾宮周邊管制措施、接駁車資訊等，將在假期開始前公布在大甲分局臉書，可供查詢運用。

大甲警分局長李建興節目中表示，今年「加強重要節日安全維護工作」，為期15天，從2月3日晚上10點至2月17日晚上12點止，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」三大目標為工作主軸，

大甲警分局維護交通與治安，如民眾要舉家外出，可以向派出所申請設置巡邏箱，協助在住家附近防竊巡邏守望；如果民眾有存（提）款護鈔安全需求，可以請行員向警察分局申請護鈔，會由就近派出所派員到場協助。

詐騙案件雖推陳出新，但是「春節將屆金光黨再現」，李建興也在節目中與民眾分享，日前大甲分局破獲超熟齡詐騙集團，平均年齡58歲，專鎖定年邁老人為對象或教育程度較低者搭訕，以「共同作慈善事業」等人性「同情心」、「貪心」或「人性弱點」傳統的金光黨手法詐財方式犯案，最常見的手法，十之八九，一定是「傻子問路」、或「富豪」的傻子，攜帶巨款且花錢無度之類的話術，激起被害人的貪念，慫恿被害人去提款。

詐騙過程中，金光黨要施展三寸不爛之舌，騙被害人拿出現金外，被害人緊抱鉅款時，金光黨成員還能趁機偷天換日調包，被害人事後才發現，現金已被掉包成假鈔或是鋁箔包飲料。

台中市大甲警分局長李建興今天上電台宣導，過年時大家到大甲鎮瀾宮拜拜，搭大眾運輸拜媽祖不塞車。圖／警方提供
台中市大甲警分局長李建興今天上電台宣導，過年時大家到大甲鎮瀾宮拜拜，搭大眾運輸拜媽祖不塞車。圖／警方提供

詐騙集團 春節 警察

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