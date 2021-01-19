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9隻流浪幼犬慘遭野火吞噬　有無蓄意縱火屏東警要查

聯合報 / 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東縣東港警分局崁頂分駐所今天上午獲報，崁頂鄉港東村港東2號橋下堤防發現數隻幼犬被燒死，警方到場發現該處有遭焚燒大片乾草，導致燒死9隻幼犬，另有2隻被火燙燒送新園鄉動物醫院治療； 警方初步未發現人為縱火燒犬隻相關事證，通知縣府動保科人員到場處理，現場製作動物管制案件記錄表。

警方表示，周姓女子今天上午前往東2號橋下堤防飼養流浪狗時，發現堤防下有大片乾草被燒毀，9隻幼犬被活活燒死，另發現2隻燒燙傷，委請友人送新園鄉動物醫院治療；周女表示，每天上午8時30分及下午3時30分都會到該地餵食流浪狗，這段期間未發現可疑人車到場。

有動保人士懷疑可能遭人蓄意縱火，東港警分局表示，目前未發現蓄意焚燒犬隻相關事證，將配合動保人員調查並加強調閱附近監視器，持續查訪四周住家清查有無可疑人士，並在港東二號橋加強巡邏，也呼籲民眾勿任意焚燒草木或廢棄物，以免衍生重大火災或危害。

屏東縣崁頂鄉港東村港東2號橋下堤防發現數隻幼犬被燒死，警方到場發現該處有遭焚燒大片乾草，導致燒死9隻幼犬。記者潘欣中／翻攝
屏東縣崁頂鄉港東村港東2號橋下堤防發現數隻幼犬被燒死，警方到場發現該處有遭焚燒大片乾草，導致燒死9隻幼犬。記者潘欣中／翻攝
屏東縣崁頂鄉港東村港東2號橋下堤防發現數隻幼犬被燒死，警方到場發現該處有遭焚燒大片乾草，導致燒死9隻幼犬。記者潘欣中／翻攝
屏東縣崁頂鄉港東村港東2號橋下堤防發現數隻幼犬被燒死，警方到場發現該處有遭焚燒大片乾草，導致燒死9隻幼犬。記者潘欣中／翻攝

幼犬 動物醫院

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