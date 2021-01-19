9隻流浪幼犬慘遭野火吞噬　有無蓄意縱火屏東警要查

屏東縣東港警分局崁頂分駐所今天上午獲報，崁頂鄉港東村港東2號橋下堤防發現數隻幼犬被燒死，警方到場發現該處有遭焚燒大片乾草，導致燒死9隻幼犬，另有2隻被火燙燒送新園鄉動物醫院治療； 警方初步未發現人為縱火燒犬隻相關事證，通知縣府動保科人員到場處理，現場製作動物管制案件記錄表。

警方表示，周姓女子今天上午前往東2號橋下堤防飼養流浪狗時，發現堤防下有大片乾草被燒毀，9隻幼犬被活活燒死，另發現2隻燒燙傷，委請友人送新園鄉動物醫院治療；周女表示，每天上午8時30分及下午3時30分都會到該地餵食流浪狗，這段期間未發現可疑人車到場。