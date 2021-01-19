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影／PU跑道當GP賽道 男揪眾草屯校園狂飆竟無法可罰

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導

南投縣草屯國小課餘時間開放供民眾運動健身，近期卻發現校內被吐檳榔汁和丟煙蒂，調監視器一看，竟遭騎車闖入，一群年輕人還將PU跑道當賽車，輪流飆車繞行操場，校方看了氣憤又心疼，呼籲大眾共同愛護校園環境。

草屯國小創校120年是當地歷史悠久的老學校，不少在地人都是該校校友，而為友善周邊居民，校方課餘時間都會開放校園讓大家運動健身，校內操場近年才在立委馬文君協助下，向中央爭取300萬元更新跑道，未料卻遭年輕人騎車破壞。

「PU跑道當GP賽道！」監視器畫面中，1名年輕人從校門騎機車進入校園，之後與其他友人聚集在司令台聊天、喝飲料跟吃檳榔，4人還輪流騎車在跑道上兜圈繞行，速度忽快忽慢，把操場當作賽車場競速狂飆，校方看得是氣憤又心疼。

校方表示，平時開放校園給民眾運動，大家多會將垃圾自行帶走，甚至幫忙維護，但近期整理校園環境，卻發現司令台附近和遊具等場域被人亂吐檳榔汁和菸蒂，這種狀況過去幾乎沒發生過，調閱校內監視器，這才發現16日被人騎車闖入。

草屯國小學務主任王炎坤也呼籲，希望所有到該校活動的民眾，都能共同愛護校園環境，並遵守相關場域規定，別抽菸、吐檳榔炸、亂丟垃圾和菸蒂等，跑道更不能行駛任何車輛，讓校內各項設施的使用年限更加持久。

經了解，這批年輕人是騎免牌照、免駕照的電動自行車進校園，非市區道路沒戴安全帽也無法開罰；警方則表示，獲知該狀況後就聯繫校方，並告知未來若有相關情事就馬上報案，員警立刻前往處理，後續也將加強周邊巡邏和青少年宣導。

南投縣有年輕人騎車闖入草屯國小，還在操場跑道上狂飆。記者賴香珊／翻攝
南投縣有年輕人騎車闖入草屯國小，還在操場跑道上狂飆。記者賴香珊／翻攝
南投縣有年輕人騎車闖入草屯國小，還在操場跑道上狂飆。記者賴香珊／翻攝
南投縣有年輕人騎車闖入草屯國小，還在操場跑道上狂飆。記者賴香珊／翻攝
南投縣有年輕人騎車闖入草屯國小，還在操場跑道上狂飆。記者賴香珊／翻攝
南投縣有年輕人騎車闖入草屯國小，還在操場跑道上狂飆。記者賴香珊／翻攝

電動自行車

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