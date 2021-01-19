高雄8旬翁深夜倒臥路邊 暖警陪伴返家還遭樹枝絆倒擦傷

高雄8旬的葉姓老翁昨天深夜，獨自外出閒逛卻因體力不支，倒臥在路邊，被路過民眾看見，找來警方救援，經過警員挨家挨戶沿路搜索，過程中還被樹枝絆倒，終於皇天不負苦心人，找到葉翁的住處。

據了解，昨天凌晨1點多時，葉翁（82歲）不知什麼原因走出門閒晃，後卻因體力不支倒在鳳山區中山路一家牛肉麵攤前，一旁路過的熱心民眾見狀報警，找來警方協助。

警方上前詢問時，見葉翁心慌，表達能力不佳，耐心詢問下得知葉翁家住在鳳山區三民街一帶，警員便帶著老翁走過整條三民街，穿梭在各條暗巷找尋，途中警員還被路邊樹枝絆倒，所幸只有右腳輕微輕傷。