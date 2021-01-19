影／美國大叔台中出車禍 求助交警有高學歷替代役出動

美國籍男子Dwyer在清泉崗空軍基地上班，他去年底在台中市區發生車禍，收到事故分析研判表後，因有疑問，所以跑到台中市交通大隊服務台洽詢，因該名外籍男子不會中文，因此以英文與櫃台人員溝通，交大因此派出大隊內具有博士、碩士學歷的替代役出馬，替該名外籍男子解答，外籍男也以英文直誇「服務真好，幫助很大」。

台中市警局交通大隊表示，美國籍男子Dwyer（音譯：德懷爾）今天上午到交大求助，因德懷爾在去年12月17日時，在台中市區開車，左轉時撞上一名騎車直行的女騎士，警方獲報到場測繪後，德懷爾近日收到車禍初判表，因德懷爾對台灣交通法規、相關理賠程序，以及該張表格的內容用意不清楚，所以跑到交大求助。

台中市警局交通大隊表示，因德懷爾不會中文，因此派出隊內具有成功大學博士學歷的方姓替代役男，以及逢甲大學碩士學歷的李姓替代役男，替德懷爾解答，經過細心聽取德懷爾的問題後，不僅幫他順利申請到相關交通事故資料，方、李二人還將台灣交通事故的相關肇事原因、保險等程序一一用英語說明，德懷爾也大讚交大的服務好。