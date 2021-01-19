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拆BMW測速防護罩致大燈閃爍 車主留言寫體驗控甩鍋遭訴

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

李姓男子去年出售BMW轎車前，因委託桃園一家直營店拆掉保險桿上的「測速防護罩」由江男開車委託技師拆除，但不滿大燈及儀表板閃爍等問題，李、江2人涉嫌多次在店家臉書粉專留言，導致網路評價降為2顆星，影響26年來商譽，士林地檢署偵結，依照加重誹謗罪嫌起訴。

李男去年3月間購買BMW轎車，登記為車主，但6天後出售車輛且完成過戶，再交車之前想要把測速防護罩送給江姓男子，由江姓男子開車前往位在桃園的直營店，委託技師拆除，但事後車輛陸續產生大燈、儀表板閃爍問題。

起訴指出，李涉嫌在同年月28日下午2時許，在直營店臉書粉專陸續刊登「就是怕拆測速防護罩會導致bmw235電系問題，所以花2500元請他們幫忙拆，但後來電系問題故障更嚴重」留言指控換了燈泡穩定器還是閃爍，儀表板不亮溫度變華氏，店家「直接一個甩鍋，叫我去台北總店」又「威脅我告我毀謗」等語。

江男涉嫌在同一天晚上6時許，在店家臉書留言，「拆了出問題，設備測不出來的是你們，處理不了的是你們」「如果買二手車你們店不能處理要早點說啊？叫我們去維修廠、改裝廠檢查的是你們，現在居然還說什麼，我怎麼知道你是不是去維修廠弄到的？請問是跟我開玩笑？」

江男陸續更換帳號留言，「說我們毀謗又不願提供當天監視器，打真實體驗就叫毀謗」「一直推託不是他們...修好了又叫我們回去？」「事後態度惡劣」「店家會一推二拖三嗆聲」「在頁面上留言講真相會被刪留言＋封鎖」「請大家三思再三思，慎選影音安裝公司」

李到案後供稱，留言是要以自身不愉快的維修經驗提醒其他消費者，希望他人不要受騙；江則變稱，店家一直刪除留言還封鎖，才會陸續用其他帳號留言，要提醒其他消費者自身不愉快的維修經驗。

檢方查出，李以個人名義留言，江則以本人、其餘14個帳戶留言，從2020年3月26至29日，至少有55個不同臉書帳號，刊登不推薦此店家，認定2人涉犯加重誹謗罪，依法提起公訴。

士林地檢署。圖／本報資料照片
士林地檢署。圖／本報資料照片

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