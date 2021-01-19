貨輪擱淺澎湖 船上無人海巡布放攔油索防污染

船名為HM-FOUNDATION的貨輪擱淺在澎湖縣西吉嶼無人島海域，澎湖海巡隊今天趁海象趨緩，登輪搜尋未發現人員，但船艙破裂開始進水，有油花溢出，海巡布放攔油索，防堵油污污染海域。

這艘貨輪昨天擱淺在西吉嶼無人島的西北海域，澎湖海巡隊上午趁海象趨緩，搭乘民船「百樂號」利用雙節梯順利登船，還登上西吉島搜尋與檢查，但都未發現有任何人員，空偵機也由空中偵蒐發現貨輪的英文船名為HM-FOUNDATION。

海巡人員發現擱淺貨輪船艙破裂進水，有部分油花溢出，立即布放攔油索，防堵油污污染海域。