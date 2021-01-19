影／拾荒維生卻遭男持一串蕉騙取積蓄 九旬嬤數度落淚

年關將至，詐騙集團猖獗，嘉義縣民雄鄉寮頂村一名男子，利用90歲阿嬤的同情心，用香蕉騙走阿嬤平時靠資源回收攢的2萬4千元積蓄，街坊表示，犯嫌會四處串門子，疑似規劃許久，已協助報警處理，全案由警方偵辦中。

受騙90歲林姓阿嬤家住民雄鄉寮頂村，昨天中午犯嫌利用她午休時間，意識模糊時謊稱家住附近，最近缺錢吃飯，阿嬤同情心頓起，便拿出私房錢2萬4千元借予，卻沒想到男子自此再沒出現過，阿嬤越想越不對，跟兒子揭露此事，事件才曝光。

林姓阿嬤說，當時男子站在門邊，稱是附近住戶，拿了一串香蕉給她，林嬤誤以為是隔壁賣豬肉的，便拿出私房錢給男子危難救急，「男子站在一張張清點才離去」。

林姓阿嬤行動不便，平時作在家中會有許多鄰居拿禮品串門子，當時雖不熟犯嫌，但認為「既然大家都是鄰居，久了自然會熟識」，遂拿出積蓄已久私房錢借予，豈料男子自此消失無蹤，講到傷心處，阿嬤數度落淚，「要撿多久的回收才賺得回來」。

林女大兒子平時在台中工作，二兒子則在農地種哈密瓜，林女平時則靠撿回收維生，偶而也會去住處旁土地公廟販售金紙，攢錢不易，但卻樂善好施，受街坊敬重。

附近鄰居表示，犯嫌時常會在土地公廟跟左鄰右舍聊天，也會去趁林女大兒子務農時，帶禮物去其家中閒聊，疑似規劃已久。兒子聽聞此事後雖相當懊惱，但也不忍責怪，僅勸母親不要放在心上，健康平安最重要。