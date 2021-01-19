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日籍女遺失錢包證件 南投男拾獲涉侵占被法辦

中央社 / 南投縣19日電

一名日籍女子在南投縣埔里鎮遺失錢包，因內有居留證等重要證件，讓女子非常焦急。警方獲報後調閱沿路監視器，鎖定一名男子涉撿拾侵占，訊後函送偵辦，女子證件也順利找回。

一名台裔日籍女子日前從宜蘭到埔里鎮探親，騎車經埔里鎮中正路時不慎遺失隨身錢包，錢包內除有現金新台幣4800元、健保卡、信用卡，還有一張居留證，因此女子非常著急，請求警方協助尋找。南投縣政府警察局埔里分局埔里派出所受理後，到場查訪並調閱沿途監視器。

埔里警分局今天表示，女子透露居留證、證件遺失重新申辦不僅手續繁雜，還有遭冒用身分風險，員警即逐一尋找並過濾監視器畫面，順利在一處民宅監視器發現一名男子騎腳踏車經過錢包遺失地，疑似撿起一個錢包後離去。

不過，監視器畫面不清晰，警方繼續推算男子行進路線，順利調閱拍到男子臉部監視器畫面，確認一名林姓男子涉案，立即通知到案說明。林男接到電話後知道無法隱瞞，前往派出所說明，並坦承撿拾錢包，拿走錢包內4800元現金，錢包及證件丟到埔里鎮和平東路一家郵局前郵筒。

警方指出，林男因一時貪念而涉犯侵占遺失物罪，訊問後函送南投地檢署偵辦，警方也在郵筒內找回女子證件，讓女子非常感激，肯定警方「面對這種小案仍本著同理心積極追查，找回遭侵占錢財及證件，真的讓人很感動，向處理員警的熱忱致上無比感謝」。

一名日籍女子（右）在南投縣埔里鎮遺失錢包，因內有居留證等重要證件，讓女子非常焦急，警方獲報後鎖定一名男子涉撿拾侵占，訊後函送偵辦，女子證件順利找回，女子也特別向處理員警表達感謝。 中央社（埔里警分局提供）
一名日籍女子（右）在南投縣埔里鎮遺失錢包，因內有居留證等重要證件，讓女子非常焦急，警方獲報後鎖定一名男子涉撿拾侵占，訊後函送偵辦，女子證件順利找回，女子也特別向處理員警表達感謝。 中央社（埔里警分局提供）

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