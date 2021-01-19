山友受傷台東消防局漏夜搜救陪伴 空勤隊今早吊掛送醫

台東縣知本林道登山的吳姓男子昨天傍晚跌倒骨折，無法行動，消防局和空中勤務總隊台東豐年機場勤務第3大隊第3隊等單位出動救援，深夜尋獲陪同扎營，今早吊掛成功，送往馬偕醫院救治，已無大礙。

昨天傍晚5點57分，消防局接獲民眾報案，指知本林道11.5公里處附近有3人返程，其中吳姓男子不慎跌倒，臉部、鎖骨、肋骨受傷，呼吸會覺得疼痛，疑似骨折，無法繼續行走，且無過夜裝備，只有少數麵包，需要救援。

消防局調度台東消防大隊山域消防及義消人力整裝出動，也知會林務局巡山員協助救援，共出動消防11人、巡山員3人、義消2人、台灣國際緊急救難總隊2人，共17人上山。

台東大隊副大隊長吳寶龍在知本林道7公里處設前進指揮站，搜救行動持續到半夜時，氣溫僅9度，途中經過多處崩坍處及瀑布，沿途可行遠的穩固路徑極不明顯，影響搜救。

消防搜救人員漏夜搜救，深夜11點15分找到吳姓男子，評估他的身體狀況，發現生命徵象還算穩定，先提供食物果腹、衣物保暖，但回程地形陡峭，夜間搬運有極大風險，搜救人員陪同扎營過夜，今天天亮後申請直升機吊掛。