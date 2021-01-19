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1年前出勤重傷 高市消防員今過節許願：統生早日來上班

聯合報 / 記者林保光／即時報導

賴統生在護理之家療養中。記者林保光／翻攝
賴統生在護理之家療養中。記者林保光／翻攝

高雄市鳳祥消防分隊消防車去年2月13日出勤救災，途中與曳引車出車禍，造成消防隊員1死4傷，受重傷的消防員賴統生目前失能，正請公傷假當中。消防局表示，1年後公傷假期限一到，如果沒復原，可能面臨「因公命退」命令退休，如能上班則改服內勤。同事最期盼的是「統生能早日回來上班」。

去年2月13日晚間，鳳祥消防分隊消防車在高雄市鳳山區鳳頂路與過埤路口，與張姓男子駕駛的貨櫃車出車禍，消防車翻覆，小隊長馮永昌拋出車外，傷重身亡，分隊長曾柏雄、隊員賴統生、郭峻嘉、芶玉錦4人受傷。賴統生前額頭骨碎裂、腦幹出血，一度命危，傷勢最嚴重。

賴統生經醫療後已經清醒，去年8月底出院，轉到療養院，巴氏量表分數只有10分，賴統生的妻子1個月前曾貼出兒子使力推著他的輪椅畫面，令不少人動容。賴妻說，統生右手已稍恢復，仍失能臥床，大小便無法自理，行動得坐輪椅，近1年來，好多節日1家3口都在護理之家度過。

賴統生目前的職缺仍是鳳祥消防分隊員，同事說他因出勤受傷，目前請公傷假，仍可支薪，2年公傷假期滿，可能再請病假，但不知道將來統生一家子的生活又將如何。高雄市消防局第三大隊副大隊長吳佩城說，無法預期他（指賴統生）1年後的狀況，在消防節，只期盼統生恢復良好，回來上班。

高雄市消防局表示，賴統生車禍受傷後，目前最大的開銷是住護理之家，去年各界的善款，由消防局成立管理委員會，以實支實付，讓賴統生可以受到最好的照顧。

因公受傷的高雄市消防員賴統生在護理之家，兒子使力推他的輪椅。圖／本報資料照片，賴統生妻子提供
因公受傷的高雄市消防員賴統生在護理之家，兒子使力推他的輪椅。圖／本報資料照片，賴統生妻子提供
高雄市鳳祥消防分隊消防車近1年前車禍。圖／本報資料照片，記者林保光／攝影
高雄市鳳祥消防分隊消防車近1年前車禍。圖／本報資料照片，記者林保光／攝影
車禍受傷的賴統生（右）與去年殉職的馮永昌。記者林保光／翻攝
車禍受傷的賴統生（右）與去年殉職的馮永昌。記者林保光／翻攝

高雄市 車禍 消防員

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