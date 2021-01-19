送物資被當詐騙集團 台中警：能幫助弱勢仍是好事

歲末年冬，台中市霧峰警分局國光派出所長黃琪勇最近為了送白米等物資給弱勢家庭，在打電話連絡時竟一度被當成是詐騙集團，直到他親自帶著物資上門，才讓民眾相信「這是真的」，也才開心收下物資，並一再感謝警方的關心和幫忙。

黃琪勇說，這些白米是企業界希望透過警察局長楊源明轉贈，而地方也有熱心人士捐贈泡麵等物資，於是一起轉贈；雖然過程中一度被誤會，但最終能幫助弱勢民眾，仍是值得高興之事。

警分局指出，黃琪勇拜訪的劉姓人家起初以為是接到詐騙電話，曾一再地向警方確認「是真的嗎？」直到警方上門關心與贈送白米、泡麵等物資，才相信不是詐騙集團，並開心地答謝警方的辛勞。

另名林姓人家由男主人從事粗工，獨力扶養還在就學的兩個女兒。他的女兒成熟懂事，見到警察帶著物資到訪一再表示感謝。另還有許姓人家原以為警察上門沒好事，等看到警察是去慰問的，才打開了心房，並謝謝警方協助。