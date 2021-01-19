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影／堆高機上路轎車左轉車禍 堆高機無證上馬路先開罰
桃園市蘆竹區49歲鄭姓男子昨天下午駕駛堆高機，由六福路直行往林口方向，在長興路路口，與左轉的46歲張姓男子駕駛轎車發生車禍，引起網友討論，警方今天上午表示，該堆高機、轎車碰撞車禍，2 人幸未受傷，車禍肇事原因進一步釐清，不過鄭男未申領堆高機臨時登記證及違規行駛道路，將先開單開罰。
警方表示，鄭姓男子駕駛堆高機，直行蘆竹區六福路前往工地工作，行經長興路口時，與左轉長興路的張男駕駛轎車，疑未注意車前路況，2人發生碰撞車禍，幸好車損之外，2人未受傷，警方向2人進行酒測值均為零，無酒後開車情事。
由於堆高機行駛道路，依規定應請領臨時登記證，鄭男未申領該堆高機臨時證就行駛道路，警方表示，將依違反道路交通管理處罰條例第32條規定，將對鄭男先開單開罰，不過車禍真正肇事責任將進一步釐清查明。
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