移工新婚和友人爆衝突 警逮逃逸5年外勞

越南籍黎姓移工日前在中和舉行新婚喜宴，婚宴後和友人發生口角衝突，警方獲報到場處理，連同帶回勸架的新娘等人應詢，並查到一名逃逸近5年的外勞。

中和分局今天表示，越南籍移工29歲黎姓男子和25歲阮姓女子兩人新婚，於17日宴請同鄉，就在喜宴結束後，這對新人和友人31歲范姓男子、27歲白姓男子一同步行返回工廠和住處。

范男疑似在路上嘲諷黎男酒量不好而引發口角，進而爆發相互推擠肢體衝突，白男和阮女見狀也上前勸架，警方獲報到場處理時，范男竟快步逃逸，警方尾隨壓制，才發現范男是逃逸外勞。