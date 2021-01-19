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影／國中生調皮戲弄身障行乞者 影片PO出才知事情大條
屏東縣一所國中師生昨天到台南市戶外教學，1名學生將另2名同學遇到坐地行乞身障者的影片PO上IG，2人調皮戲弄身障者的影片在網路傳出後，外界罵聲四起，指責沒有同情心和憐憫心，品德教育不及格；校方發現事態嚴重，隨即通知家長到校、啟動輔導機制並依校安通報處理。
影片中一名國中生先給行乞身障者10元，第二名國中生給5元，卻學如道士起乩般動作。
3名學生昨天上午在台南安平老街遇到行乞身障者，1名學生覺得過程有趣將影片PO上IG分享，沒想到在網路傳開，戲弄身障者的行為引網路一片罵聲；校方表示，3人事後表達後悔和難過，家長到校了解後當面斥責孩子並致歉，校方除依校規懲處3人，並依校安通報縣府教育處，今天上午也向全校學生做機會教育。
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