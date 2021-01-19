影／犯罪畫面全都錄 單車男撿女子錢包拿4800元挨告

南投縣埔里鎮一名日籍華僑女子行經中正路時遺失錢包，因內有現金4800元、健保卡及信用卡，還有一張「居留證」，焦急報警協尋，經警現場查訪、調閱沿線監視器，發現被林姓單車騎士侵占，將其送辦，也找回錢包，日女向警方道謝；警方今呼籲民眾，撿到遺失物應送繳警方，切勿因一時貪念而犯錯觸法。

埔里警分局指出，日女14日遺失錢包後焦急至鄰近的埔里派出所報案，員警見她心急如焚，詢問得知裡頭有「居留證」相當重要，當下隨即陪她前往現場及附近實施查訪，並沿途調閱各民宅和路口監視器，逐一細心分析監視器相關畫面。

之後，一處民宅自家裝設的監視器畫面中發現，有一名男子騎乘腳踏車經過中正路某處時，疑似撿起一個錢包，還打開翻看了，但卻放進口袋，揚長而去，但該監視器畫面畫質不清晰，陪同員警便推斷其行經路線，繼續調閱沿途監視器畫面。

警方表示，多方查閱監視器，並調出該名單車騎士更清楚的臉部畫面後，循線掌握是當地48歲林姓男子，通知他到案說明，而其到案時相當訝異，出示相關監視器畫面，這才驚覺「舉頭三尺有監視器」，眼見事跡敗露，對犯行坦承不諱。

林男則向警方供稱，他撿到錢包後將現金4800元據為己有，錢包和其他證件當下就隨機丟在靠近和平東路某郵局前的郵筒內；訊後，將林男依侵占遺失物罪嫌送辦，隨後也在郵筒內找到日女錢包，並通知她到警所領回。