三寶無極限？逆向夜闖車道還沒開燈 出事推給煞車失靈

又是煞車失靈？39歲宋男15日晚間8時許開車行經新北市新莊區重新堤外道往樹林時，竟闖入逆向車道一路直行，騎車經過的謝男（31歲）為閃避宋急煞，被後車陳男（29歲）追撞，陳連人帶車飛向對向車道；釀禍後宋他供稱是因煞車失靈才會釀禍，詳情仍有待警方釐清。

監視器畫面未拍到宋男因何故鑽過分隔島縫隙至對向車道，但拍下當時他開車一路逆向行駛堤外便道往三重方向，且還沒開車燈，只打了右轉方向，疑似在找分隔島縫隙卻找不到。

幾輛轎車迎面朝宋男駛來，他為了閃避打了左轉燈並駛到機車道上，驚險閃過一輛機車後，又與騎車謝男正面相逢，謝見狀急煞，被後方也是騎車的陳男擦撞，導致右手擦傷、機車尾受損；陳則是機車噴飛對向車道，人撞上分隔島，導致四肢多處擦挫傷，機車車頭、車殼受損。

宋男闖禍後繼續往外側車道行駛，最後從外側車道旁的護欄鑽出，卻倒車後又自護欄竄出，橫跨堤外便道往三重方向，自中央分隔島的人行道竄出，疑似想駛回堤外便道往樹林方向，被謝男和其他民眾拍車制止，宋男才又緩慢倒車，再度橫跨堤外便道往三重方向後停下。