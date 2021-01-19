快訊

「被分手」竟隨機虐殺性侵女老師 高雄狠男第5度判死

寒假書單有「素養」 在家輕鬆自學科技、藝術等9大類知識

三寶無極限？逆向夜闖車道還沒開燈 出事推給煞車失靈

聯合報 / 記者柯毓庭／新北即時報導

又是煞車失靈？39歲宋男15日晚間8時許開車行經新北市新莊區重新堤外道往樹林時，竟闖入逆向車道一路直行，騎車經過的謝男（31歲）為閃避宋急煞，被後車陳男（29歲）追撞，陳連人帶車飛向對向車道；釀禍後宋他供稱是因煞車失靈才會釀禍，詳情仍有待警方釐清。

監視器畫面未拍到宋男因何故鑽過分隔島縫隙至對向車道，但拍下當時他開車一路逆向行駛堤外便道往三重方向，且還沒開車燈，只打了右轉方向，疑似在找分隔島縫隙卻找不到。

幾輛轎車迎面朝宋男駛來，他為了閃避打了左轉燈並駛到機車道上，驚險閃過一輛機車後，又與騎車謝男正面相逢，謝見狀急煞，被後方也是騎車的陳男擦撞，導致右手擦傷、機車尾受損；陳則是機車噴飛對向車道，人撞上分隔島，導致四肢多處擦挫傷，機車車頭、車殼受損。

宋男闖禍後繼續往外側車道行駛，最後從外側車道旁的護欄鑽出，卻倒車後又自護欄竄出，橫跨堤外便道往三重方向，自中央分隔島的人行道竄出，疑似想駛回堤外便道往樹林方向，被謝男和其他民眾拍車制止，宋男才又緩慢倒車，再度橫跨堤外便道往三重方向後停下。

警方到場酒測，發現宋與騎車兩人均無酒駕，宋男供稱他是「煞車失靈」，為了閃避車輛才會誤闖逆向車道，警方依法以公共危險、過失傷害等罪嫌將宋男函送新北地檢署，並依道路交通管理處罰條例43條危險駕駛舉發宋男，詳細肇事原因仍有待警方調查。

宋一路逆向行駛還未開車燈。記者柯毓庭／翻攝
宋一路逆向行駛還未開車燈。記者柯毓庭／翻攝
陳男機車噴飛對向車道。記者柯毓庭／翻攝
陳男機車噴飛對向車道。記者柯毓庭／翻攝
宋男開車在堤外便道上逆向闖禍，並供稱是因煞車失靈才會駛入逆向車道。記者柯毓庭／翻攝
宋男開車在堤外便道上逆向闖禍，並供稱是因煞車失靈才會駛入逆向車道。記者柯毓庭／翻攝
宋男最後把車輛停在人行道上。記者柯毓庭／翻攝
宋男最後把車輛停在人行道上。記者柯毓庭／翻攝

車道 人行道

延伸閱讀

高雄火災常因電氣釀禍 5種電器上黑榜

誤會大了！鸕鶿便便將樹林染白 被誤以為是金門下雪

影／女外送員停等紅燈 慘遭後方轎車高速撞飛再重摔

屏東混凝土車疑煞車失靈撞2汽車4機車 駕駛卡車內受困

相關新聞

疑酒後口角！關西深夜驚傳槍響 男送醫現場20餘枚彈殼

新竹縣關西鎮鎮馬武督地區昨天深夜驚傳槍響，一名29歲吳姓男子被民眾發現大腿、臀部有槍傷，所幸意識清楚、送醫後無生命危險，警方獲報後已鎖定特定對象積極查緝到案中。

漁船海上出狀況 海陸搜救只見船被打上消波塊 船長失蹤

基隆市「永吉號」漁船出海作業，未在正常時間返回港口，曾姓船長家屬報案求援。海巡人員今天清晨5點多，在八尺門綠燈塔防波堤發...

館長槍擊案 新北刑大「搞丟」3百萬愛彼萬年曆名表

檢警偵辦館長槍擊案，去年12月掃蕩竹聯幫「寶和會」，拘提前會長邵柏傑（綽號寶和寶），警方當時在邵柏傑好友家中，搜索扣押2...

老舊公寓無管委會若外牆磁磚脫落 律師：所有權人都有責任

急凍後氣溫回暖，全台各地發生大樓外牆磁磚脫落傷人砸車事件，若是住宅大樓惹禍，社區管委會難辭其咎，但如果是沒有管委會老公寓...

90萬鈔票飛散路人順手撿十萬 以為賺到卻被屏東警送辦

屏東一名60多歲吳姓工程包商日前，駕駛轎車至廣東路住家下車時，手上捧著90多萬工程款，遭陣風吹散，當下鈔票飄散，民眾見狀...

影／國中生調皮戲弄身障行乞者　影片PO出才知事情大條

屏東縣一所國中師生昨天到台南市戶外教學，1名學生將另2名同學遇到坐地行乞身障者的影片PO上IG，2人調皮戲弄身障者的影片...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。