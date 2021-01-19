男詐騙10名團員赴大陸旅遊費 又詐安裝神明費一併被訴

黃男前年受凌男所託聯繫旅行社至中國大陸旅遊，共收受21萬團費，未交付給玖龍旅行社業者；又向李男佯稱可代為安裝家中神明，李交付安裝費及材料費共21萬9500元後，黃遲遲未完成神位安裝，始發現受騙，台中地檢署今天依詐欺取財罪將黃男起訴，並沒收犯罪所得42萬9500元。

黃男辯稱「後來是因為團費有爭議，本來是約定帶團去大陸進香，相關費用有包括拜拜的祭品在內，但旅行社帶他們去大陸進香時，另向團員加收拜拜祭品的費用，所以發生爭執，且林姓業務專員又把收據交給凌男，所說的費用不一致」。檢察官不採信，予以起訴。

起訴書指出，黃男（30歲）於2019年9月間，在台中市太平區自稱他是中邑無極敬天聖母廟宮主，向玖龍旅行社林姓業務專員佯稱他可幫旅行社招攬10人團至中國大陸旅遊（同年12月12日至5日），林不疑有詐回報彭姓負責人，同意由黃居間與旅行團員凌男接洽。

黃即於不詳地點，於林規劃行程後交付給他的「團體機票訂金單」簽署押後，持向旅行團代表凌男，藉此要求凌男轉達其他團員匯入5000元訂金，由凌於同年9月24日將10名團員共5萬元的訂金，匯入黃的指定帳戶內。

同年11月9日，黃自行偽造玖龍旅遊收付單，持往嘉義縣民雄鄉某道場處，向凌謊稱林剛好帶團出國，無法前來取款，故委託他前來收尾款，由凌交付團費尾款給黃。玖龍旅行社該旅行團返台後，迄今仍未收到任何團費，始提出告訴。