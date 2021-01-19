影／轎車停家門前 遭惡鄰居丟磚頭嗆：見一次砸一次

台中市施姓男子的轎車在10日因擋住鄰居出入，遭鄰居持磚頭砸毀擋風玻璃。圖／讀者提供

台中市施姓男子的轎車停在家門的的巷道內，因擋住鄰居倉庫的出入，10日凌晨雙方因停車糾紛起口角，一名男子持磚頭砸壞轎車玻璃，還嗆聲「見一次砸一次」、「你要自己處理是不是？」施因看對方有4人，只敢點頭稱「是」，等鄰居離開後才敢向警方報案，並投訴媒體，警方表示，已循線通知涉嫌砸車、恐嚇的楊姓男子等4人送辦。

據查，施姓男子住在西屯區西屯路二段巷內，10日深夜11時許，施被古姓鄰居（50歲）通知，要求施移車，不要擋住他們倉庫出入，過程中古姓男子帶著3名友人，連番對施飆罵，其中一名楊姓男子（34歲）還拿磚頭砸破施車的擋風玻璃，楊嗆聲「見一次、砸一次」、「第一次砸我會賠」、「你自己修理對不對」、「我手機都有錄音」。

當時施姓男子見古等4人氣焰囂張，只敢點頭稱「是」，擔心古等人再做出其他脫序行為，施等古等人離開後，馬上向警方提告，另提供影片向媒體爆料。

台中市第六警分局西屯所長金桂明表示，案發地點是一處窄巷，被害人的轎車當時將轎車停放的位置太外面，導致導致擋住鄰居出入，導致鄰居友人一時氣憤，拿磚頭砸毀被害人的擋風玻璃，造成被害人擋風玻璃破裂。

金桂明說，涉案的古姓男子等人到案後，也在到案後承諾願意賠償，但古等人也抱怨，施長期將車輛停在巷弄中央，造成車輛出入困難，才會導致衝突發生，全案將依恐嚇、毀損等罪，將楊姓男子等4人，移送台中地檢署偵辦。