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跨國詐騙集團藏匿於恆春民宿行騙 遭檢警一鍋端
以王姓男子為首的詐騙集團，夥同11名友人，將機房藏匿於恆春某民宿內進行跨國詐騙，屏東地檢署指揮刑事警察大隊、恆春分局與刑事警察局偵查第八大隊等成立專案小組，經數個月偵查，於12日中午登門逮人，共扣得多台筆記型電腦、手機等犯罪工具，另查獲18萬贓款全案依刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪移送偵辦。
刑警大隊指出，該詐騙集團行騙台、日、大陸三地，以盜用個資、假冒大使館及公安手法來詐騙，讓無辜被害人陷於恐慌而匯款入集團的人頭帳戶，此外，為躲避警方查緝，則利用短期租賃民宿方式來設立機房，以便隨時轉進。
檢警接獲情資，由屏東地檢署指揮刑事警察大隊、恆春分局與刑事警察局偵查第八大隊等成立專案小組，經數個月偵查，於12日中午登門逮人，一舉逮捕王男為首的詐騙集團，現場扣得多台筆記型電腦、手機等犯罪工具，另有18萬贓款。
警詢後，將王男等11人依刑法詐欺罪、組織犯罪防制條例等罪嫌移送臺灣屏東地方檢察署偵辦，並持續清查被害人數，以及擴大追查幕後集團。
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