90萬鈔票飛散路人順手撿十萬 以為賺到卻被屏東警送辦

屏東一名60多歲吳姓工程包商日前，駕駛轎車至廣東路住家下車時，手上捧著90多萬工程款，遭陣風吹散，當下鈔票飄散，民眾見狀協助撿拾，但有一名60多歲徐姓機車騎士，行經此處時撿拾10萬1千後離去，事後吳男清點時，察覺現金有少時，請警方協助，警方循線找到徐男，將他依侵占遺失物罪送辦。

據了解，吳男1月11日上午帶著90多萬工程款，抵達住處下車時，突然有陣風將手上現金吹散，路過民眾見狀，都上前協助撿拾，僅有徐男騎車行經此處時，撿拾10萬1千後離去。