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90萬鈔票飛散路人順手撿十萬 以為賺到卻被屏東警送辦
屏東一名60多歲吳姓工程包商日前，駕駛轎車至廣東路住家下車時，手上捧著90多萬工程款，遭陣風吹散，當下鈔票飄散，民眾見狀協助撿拾，但有一名60多歲徐姓機車騎士，行經此處時撿拾10萬1千後離去，事後吳男清點時，察覺現金有少時，請警方協助，警方循線找到徐男，將他依侵占遺失物罪送辦。
據了解，吳男1月11日上午帶著90多萬工程款，抵達住處下車時，突然有陣風將手上現金吹散，路過民眾見狀，都上前協助撿拾，僅有徐男騎車行經此處時，撿拾10萬1千後離去。
直到16日，吳男清點現金時察覺減少10萬1千元，於是請警方協尋，警方獲報後，循線找到徐男，徐向警方表示，看到鈔票飄散，一時貪念才會占為己有。警詢後，將徐男依侵占遺失物罪將送辦，失款也由警方交還吳男。
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