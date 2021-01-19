老舊公寓無管委會若外牆磁磚脫落 律師：所有權人都有責任

基隆市成功國宅外牆磁磚日前大面積迸裂，掉落地面，警方管制人車通行，以免被砸傷。記者邱瑞杰／攝影

急凍後氣溫回暖，全台各地發生大樓外牆磁磚脫落傷人砸車事件，若是住宅大樓惹禍，社區管委會難辭其咎，但如果是沒有管委會老公寓呢？法界人士提醒，公寓外牆也算是公共空間之一，各樓層所有權人都有責任，並非哪層脫落哪層負責。

基隆市日前放晴，某國宅外牆磁磚出現大面積迸裂，磁磚嘩啦啦往下掉，有如下起磁磚雨，導致1名婦人的臉被畫傷，該國宅管委會因此被市府依建築法開罰。

外牆磁磚從高處掉落如子彈傷人，大理石牆面脫落更是危險。基隆市最高建築麗榮皇冠大樓外牆大理石，2013年間整面翻落，留姓行人被砸中送醫不治。死者家屬提告，麗榮皇冠大樓管委會主委、總幹事等人，都被依業務過失致死罪判刑。

台北市也曾發生類似案例，民權東路1棟大樓外牆磁磚及混凝土塊掉落，砸傷剛吃完火鍋路過的母女，大樓各樓層區分所有權人都成被告。台北地院審理期間，被告和傷者達成賠償協議，傷者具狀撤告，法院判決不受理。

2016年9月莫蘭蒂颱風來襲時，高雄市三民區一處大樓外牆磁磚掉落，砸毀下方住家採光罩、玻璃窗和路旁汽車。面對求償，管委會以天災抗辯，稱才剛花73萬元修補外牆、20萬元裝置防護網，並未疏於維修。

高雄地院查出，這棟社區大樓有磁磚脫落前例，事後僅在出入口設置防護網，再將鼓起磁磚敲除虛應故事，未將外牆磁磚全部重貼杜絕後患，認為磁磚再次脫落是人禍，並非天災，判決要賠。

律師林富貴表示，大樓或公寓磁磚外牆為公共空間，應由管理人或管委會負責修繕、管理、維護。如果是有成立管委會社區建築物，磁磚掉落砸傷人，傷者可控告管委會主委、總幹事過失傷害。

至於有些老公寓並未成立管委會，被掉落的磁磚砸傷要告誰？林富貴說，一般民眾多誤以為哪一層出事，就哪一層屋主承擔，其實公寓住戶雖未成立管委會，但外牆仍屬公共空間，所以外牆磁磚掉落肇禍責任，仍由所有樓層屋主共同負責，不是掉落磁磚樓層屋主單獨負責。