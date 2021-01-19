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救難英雄電話助1家5口火場避難脫困 今接受總統表揚

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市政府消防局救災救護指揮科小隊長劉逸昇、嘉義市義消總隊南區義消分隊長賴啟瑞，日前分別榮獲消防、義消最高榮譽「鳳凰獎」，劉逸昇曾參與國內外多場救災，還曾透過電話助1家5口火場避難、脫困，今天119消防節，2人北上總統府接受總統召見與表揚。

44歲的劉逸昇，民國87年警專畢業從事消防救災救護，22年來不僅通過專業「救助訓」及「搜救訓」證照，也參與921大地震、桃芝風災、伊朗大地震、高雄氣爆、台南維冠大樓搶救…等國內外重大災害搶救，及大小火災搶救、緊急救護，是名符其實的「救難英雄」。

「電話助民眾火場脫困，超有成就感！」劉逸昇說，除了進入災區救難、打火，也多次在救護任務中救回患者性命，但記憶最深的是，106年底剛到指揮科服務，接到1通119求救電話，嘉義市某棟大樓發生火警，1家5口身陷火場，他透過電話安撫，引導對方關門避災、自救。

他說，當時民眾1家5口受困9樓屋內、消防車尚未到場，他透過電話請對方躲進有窗房間中，將房門關閉、向窗外呼救，同仁撲滅火勢後，搜索房門關閉房間，發現父親帶著小孩在其中一間房間是關門避難、在窗邊呼救，母親也帶2小孩在另一房關門避難，雖然房門外已燒成一片焦黑，但房內仍保持無煙，1家人都順利獲救。

賴啟瑞90年加入義消、迄今30年，期間積極地提昇個人消防專業，參與各項救災專業技能訓練，與幹部養成訓練，在每一場災害搶救中貢獻所長，幫助待救受困民眾，這次獲獎實至榮歸。

106年底嘉義市某棟大樓發生火警，火災客廳完全燒毀，1家5口透過劉逸昇引導關門自救，平安脫困。圖／嘉義市消防局提供
106年底嘉義市某棟大樓發生火警，火災客廳完全燒毀，1家5口透過劉逸昇引導關門自救，平安脫困。圖／嘉義市消防局提供
劉逸昇曾參與國內外多場救災，還曾透過電話助1家5口火場避難、脫困，今天到總統府接受總統召見與表揚。圖／嘉義市消防局提供
劉逸昇曾參與國內外多場救災，還曾透過電話助1家5口火場避難、脫困，今天到總統府接受總統召見與表揚。圖／嘉義市消防局提供

嘉義 921大地震 火災

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