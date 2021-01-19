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館長槍擊案 新北刑大「搞丟」3百萬愛彼萬年曆名表
檢警偵辦館長槍擊案，去年12月掃蕩竹聯幫「寶和會」，拘提前會長邵柏傑（綽號寶和寶），警方當時在邵柏傑好友家中，搜索扣押24支高檔名牌手表，市價上千萬元；檢察官認為，這些名表無法證明與犯罪所得有關，指示警方發還，但邵柏傑在簽收時，發現其中1支要價破3百萬的愛彼（AP）表卻不翼而飛，心中雖感疑惑，但也不願追究。
據了解，邵柏傑擁有的這支名表來頭不小，它是愛彼（AP）限量推出的白陶瓷萬年曆腕表，全新表價破3百萬，但已銷售一空，目前市場奇貨可居，港星陳冠希是這支表愛好者，不但收藏1支，還曾與LV男裝設計師Virgil Abloh共組「AP錶陶瓷幫」。
據指出，警方去年搜索約談邵柏傑當天，就查扣24支高檔名表，移送檢方複訊當天，就向邵表示不慎弄丟1支表，讓邵相當錯愕，警方為確認是否遺落在搜索現場，又返回當地再次「搜索」，但仍遍尋不著。
新北市刑大指出，關於邵嫌的表遺失，警方確實有疏失，依照AP表的市價折舊率，市刑大與邵以50萬元達成和解，也會對相關人進行懲處。
法界人士指出，依照刑事訴訟法規定，扣押應製作收據，詳記扣押物之名目，付與持有人、所有人或保管人。無論基於保全證據或維護人民財產利益來說，扣押物皆應是適當處置，例如封緘標識，由扣押機關或公務員蓋印，以免掉包或事後衍生爭端。若這支表是以全新價入手，警方僅以6分之1的當鋪價就換取和解，只能說當事人很大方。
另有法界人士說，前不久才發生調查局遺失6.5公斤安毒，如今又傳出警方也搞丟百萬名表，讓人好奇執法機關的螺絲是否鬆了，檢方應深入了解問題所在。
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