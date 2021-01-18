夜市燒烤老闆疑虐童驗多處瘀傷 中市府最高可罰60萬

台中市南區忠孝夜市一名燒烤店老闆，今遭網友指控，涉嫌不當管教自己女員工的3歲幼童，發文網友還附上兩張照片，其中一張幼童的屁股被打到瘀青，引發網友群情激奮，轄區派出所、社會局今天都前往了解。社會局派社工前往了解，經驗上確認男童的屁股丶後背與左大腿側邊有多處瘀傷，男童交友外公外婆照顧燒烤店老闆違反兒少法，依法開罰6萬元以上丶60萬元以下罰鍰。

幼童母親稱，是她要求老闆幫忙管教小孩的，與網友發文有落差，警方已報請檢察官指揮，將依法偵辦。

市府社會局表示，家防中心今接獲通報，立即派社工到現場了解。經驗傷確認，男童的屁股、後背與左大腿側邊，有多處瘀傷。

社工評估男童母親的照顧與保護能力有限，緊急聯繫男童的外婆、外公到場，外婆、外公有照顧和保護意願，能協助後續照顧男童。

社會局強調「兒虐零容忍」依據警方初步調查，男童媽媽因男童碰觸燒烤器具，多次口頭警告無效，所以要燒烤店老闆管教。但兒童及少年福利與權益保障法第49條規定：「任何人不得對兒童少年身心虐待或不正當的行為。」違者，市府應依兒少權法第97條規定：「處新台幣6萬元以上60萬元以下罰鍰，並得公布其姓名或名稱。」