快訊

國民黨黨內人士：韓國瑜被勸進選主席 鬆口過年後表態

學生加穿禦寒衣物遭罰？大法官如何打破校園「特別權力關係」

外籍女搭台鐵沒戴口罩 罵髒話比中指遭起底曾任教職

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

一名外籍女子昨天從北部搭台鐵往台中方向時，因在車廂內大吼大叫、罵髒話，還沒有配戴口罩，驚動列車長到場處理，外籍女子還對鐵路警察比中指，辯稱「戴口罩會咳嗽才不戴」，最後外籍女子被鐵路警察依鐵路法的相關規定，拒載該名外籍女子，讓外籍女子在竹南站下車，消息被發布到臉書社團後，有網友爆料，女子曾任教職，但已被開除，也曾在客運站搗亂，引發站務員困擾。

台鐵台中站長葉仁和表示，的確有此事，案發時間是昨天下午，一輛117次新竹往竹南站間，該名外籍女子也被鐵路警察依相關規定請下車，後續由鐵路警察查處。

臉書社團「爆料公社」昨天有網友爆料，一名外籍女子在車廂內大吼大叫、罵髒話，列車長到場處理，女子稱「帶戴口罩會不斷咳嗽」，呈現不配合的態度，最後驚動鐵路警察上車查處，過程中外籍女子還對鐵路警察比中指，最後外籍女子被依違反鐵路法的相關規定拒載，在竹南站被請下車。

網友貼文之後，有不少網友爆料，曾看到該名外籍女子出現在台中，在台中擔任教職，但也有外國網友表示，曾經跟該名女子共事，但該名女子已被開除，也有客運站務員爆料，曾看過該名外籍女子擅自刷悠遊卡上車，最後被站務員拒絕售票，還有網友說，曾看到該名女子在晚上走在大墩路的道路中央，脫軌行徑不少。

一名外籍女子昨天搭乘台鐵時，因罵髒話、比中指、不配合戴口罩，最後被鐵路警察請下車。圖／摘自臉書爆料公社
一名外籍女子昨天搭乘台鐵時，因罵髒話、比中指、不配合戴口罩，最後被鐵路警察請下車。圖／摘自臉書爆料公社
一名外籍女子昨天搭乘台鐵時，因罵髒話、比中指、不配合戴口罩，最後被鐵路警察請下車。圖／摘自臉書爆料公社
一名外籍女子昨天搭乘台鐵時，因罵髒話、比中指、不配合戴口罩，最後被鐵路警察請下車。圖／摘自臉書爆料公社

警察 爆料公社

延伸閱讀

《哲仁王后》男主角金正賢大起底！《愛的迫降》即興演出獲關注，秀背肌收視率破12%

嗨呀～「Uncle Roger」合作對象被起底批評中共，迅速下架向中國粉絲致歉

「六福村」2021八大優惠懶人包！壽星0元、情侶親親5折、消防藥師3折，三大星座再折449元

張姓貴婦控乾兒子洗劫3000萬 她竟被起底無照執醫

相關新聞

3歲男童屁股瘀青遭PO網 單親媽：我請燒烤老闆幫忙管教

台中市南區忠孝夜市一家燒烤店陳姓業者，遭網友指控涉嫌不當管教合夥女股東的3歲兒子，男童的屁股都被打到瘀青，台中市第三警分...

外籍女搭台鐵沒戴口罩 罵髒話比中指遭起底曾任教職

一名外籍女子昨天從北部搭台鐵往台中方向時，因在車廂內大吼大叫、罵髒話，還沒有配戴口罩，驚動列車長到場處理，外籍女子還對鐵...

台南北區民宅大火 鄰宅父女躲廁所逃過一劫

台南市北區公園路994巷內一間3樓透天厝，今晚7點多發生火災，一樓起火點冒出大量火煙，波及鄰宅，鄰宅郭姓父母躲到一樓後方...

女員工3歲童屁股被雇主打瘀青 網友控夜市燒烤業者虐童

台中市南區忠孝夜市一名燒烤店老闆，今天遭網友指控，涉嫌不當管教自己女員工的3歲幼童，發文網友還附上兩張照片，其中一張幼童...

走紅毯變上法院！遭嗆酒量不好 新郎竟當街追打賓客

越南籍黎姓男子與同鄉阮姓女子共結連理，小倆口昨天在中和某會館擺桌簡單宴客，未料宴席後遭范姓友人嗆酒量不好，賓主口角最後演...

用宗教善款詐騙！知名女書法家淪車手 宮廟面交86萬遭逮

知名劉姓女書法家，疑遭詐騙集團詐騙淪為車手，本月16日晚上8時許，依指示前往北市北投區文林北路一家宮廟，向蘇姓婦人取走善...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。