外籍女搭台鐵沒戴口罩 罵髒話比中指遭起底曾任教職

一名外籍女子昨天從北部搭台鐵往台中方向時，因在車廂內大吼大叫、罵髒話，還沒有配戴口罩，驚動列車長到場處理，外籍女子還對鐵路警察比中指，辯稱「戴口罩會咳嗽才不戴」，最後外籍女子被鐵路警察依鐵路法的相關規定，拒載該名外籍女子，讓外籍女子在竹南站下車，消息被發布到臉書社團後，有網友爆料，女子曾任教職，但已被開除，也曾在客運站搗亂，引發站務員困擾。

台鐵台中站長葉仁和表示，的確有此事，案發時間是昨天下午，一輛117次新竹往竹南站間，該名外籍女子也被鐵路警察依相關規定請下車，後續由鐵路警察查處。

臉書社團「爆料公社」昨天有網友爆料，一名外籍女子在車廂內大吼大叫、罵髒話，列車長到場處理，女子稱「帶戴口罩會不斷咳嗽」，呈現不配合的態度，最後驚動鐵路警察上車查處，過程中外籍女子還對鐵路警察比中指，最後外籍女子被依違反鐵路法的相關規定拒載，在竹南站被請下車。