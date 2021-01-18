外籍女搭台鐵沒戴口罩 罵髒話比中指遭起底曾任教職
一名外籍女子昨天從北部搭台鐵往台中方向時，因在車廂內大吼大叫、罵髒話，還沒有配戴口罩，驚動列車長到場處理，外籍女子還對鐵路警察比中指，辯稱「戴口罩會咳嗽才不戴」，最後外籍女子被鐵路警察依鐵路法的相關規定，拒載該名外籍女子，讓外籍女子在竹南站下車，消息被發布到臉書社團後，有網友爆料，女子曾任教職，但已被開除，也曾在客運站搗亂，引發站務員困擾。
台鐵台中站長葉仁和表示，的確有此事，案發時間是昨天下午，一輛117次新竹往竹南站間，該名外籍女子也被鐵路警察依相關規定請下車，後續由鐵路警察查處。
臉書社團「爆料公社」昨天有網友爆料，一名外籍女子在車廂內大吼大叫、罵髒話，列車長到場處理，女子稱「帶戴口罩會不斷咳嗽」，呈現不配合的態度，最後驚動鐵路警察上車查處，過程中外籍女子還對鐵路警察比中指，最後外籍女子被依違反鐵路法的相關規定拒載，在竹南站被請下車。
網友貼文之後，有不少網友爆料，曾看到該名外籍女子出現在台中，在台中擔任教職，但也有外國網友表示，曾經跟該名女子共事，但該名女子已被開除，也有客運站務員爆料，曾看過該名外籍女子擅自刷悠遊卡上車，最後被站務員拒絕售票，還有網友說，曾看到該名女子在晚上走在大墩路的道路中央，脫軌行徑不少。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言