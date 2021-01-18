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台南北區民宅大火 鄰宅父女躲廁所逃過一劫

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市北區公園路994巷內一間3樓透天厝，今晚7點多發生火災，一樓起火點冒出大量火煙，波及鄰宅，鄰宅郭姓父母躲到一樓後方廁所避難，郭女並打電話到消防局救災救護中心求救，值勤人員安撫情緒，等到滅火後順利救出兩人，郭父疑吸入濃煙，預防性送醫。

「民宅失火，火煙很大，還有人受困。」台南市消防局救災救護中心，今天晚上7點21分接獲民眾報案，北區公園路994巷5弄40號之7發生大火，中心派出和緯、安和、公園.中正共11車25人前往搶救。

救災救護中心值勤員並接到起火戶鄰宅郭女來電，表示她和父親受困一樓後方廁所，值勤人員持續跟她保持通話，並指揮消防人員進入起火戶後出水滅火，安南消防分隊員於7點39分將他們救出。

今晚7點41分火勢熄滅，81歲郭父為預防性送醫，由公園消防分隊救護車送往永康奇美醫院。郭女說，當時隔壁火很大，還冒出大量濃煙，她和父親躲在廁所打電話求救。台南市消防局說，起火戶燃燒一樓雜物，屋主不在家， 燃燒面積15平方公尺，至於起火真正原因待火災調查科人員鑑定調查。

台南市北區公園路民宅今晚7點多發生大火。圖／讀者提供
台南市北區公園路民宅今晚7點多發生大火。圖／讀者提供
台南市立北區公園路民宅今晚7點多發生大火，火勢相當猛烈。圖／讀者提供
台南市立北區公園路民宅今晚7點多發生大火，火勢相當猛烈。圖／讀者提供
台南市北區公園路民宅今晚7點多發生火災，消防人員拉水線進入滅火 。記者黃宣翰／攝影
台南市北區公園路民宅今晚7點多發生火災，消防人員拉水線進入滅火 。記者黃宣翰／攝影

火災 大火

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