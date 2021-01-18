3歲男童屁股瘀青遭PO網 單親媽：我請燒烤老闆幫忙管教

台中市南區忠孝夜市一家燒烤店陳姓業者，遭網友指控涉嫌不當管教合夥女股東的3歲兒子，男童的屁股都被打到瘀青，台中市第三警分局獲報後，報請檢察官指揮，並在今晚5時許通知涉案陳姓業者、男童母親到案說明，目前尚未警詢，不過男童母親表示，是她委由陳姓業者幫忙管教，爆料的網友發文內容，與實際狀況有出入，社會局也已帶男童驗傷，釐清案情。

據查，陳姓業者（28歲）與一名單親媽媽（22歲）合夥，在南區忠孝夜市開燒烤店，15日深夜至16日凌晨時，因單親媽媽的3歲男童在店內亂跑，單親媽媽請陳把兒子帶到二樓幫忙管教，陳下樓後向單親媽媽說了一聲「對不起」，單親媽媽發現兒子的屁股有瘀青的狀況，也有將兒子受傷的相片，傳給友人，疑友人將照片在今天將照片傳到爆料公社後，全案曝光。

台中市第三警分局偵查隊獲報後，今天下午5時許，聯絡到男童母親、陳姓業者到案，男童母親否認有不當管教情形，還稱兒子今天有正常到幼兒園上課，並無異狀，且也是她委由陳姓業者協助管教男童，因為男童調皮；陳姓業者則承認有徒手打男童屁股的行為。

第三警分局已將全案報請檢察官指揮，並聯絡台中市社會局社工協助將男童帶往驗傷，陳姓業者的行為是否有涉犯傷害或是違反兒少法的相關規定，將後續查辦後釐清案情。