台中婦到桃園忘記回娘家路 平鎮警協助返家

台中市60歲婦人昨天傍晚到桃園市，轉搭計程車準備回娘家，上車後突然忘了地址，司機耐心載婦人設法找還是找不到，恰巧遇上巡邏員警，警方查出婦人身分，通知她先生到派出所帶她回家。

平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳表示，婦人住台中市大甲區，昨天傍晚一個人搭臺鐵列車到中壢站，出車站以後換乘計程車，不知道什麼原因，突然忘了娘家的地址，司機依照婦人描述的景物，載著婦人到平鎮找卻徒勞無功，婦人慌張下在車上大哭。