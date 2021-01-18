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台中婦到桃園忘記回娘家路 平鎮警協助返家

聯合報 / 記者鄭國樑／桃園即時報導

台中市60歲婦人昨天傍晚到桃園市，轉搭計程車準備回娘家，上車後突然忘了地址，司機耐心載婦人設法找還是找不到，恰巧遇上巡邏員警，警方查出婦人身分，通知她先生到派出所帶她回家。

平鎮警分局北勢派出所副所長鄒佳淳表示，婦人住台中市大甲區，昨天傍晚一個人搭臺鐵列車到中壢站，出車站以後換乘計程車，不知道什麼原因，突然忘了娘家的地址，司機依照婦人描述的景物，載著婦人到平鎮找卻徒勞無功，婦人慌張下在車上大哭。

警方見婦人想不起來，只好先帶他回派出所想將婦人帶會派出所休息，吃點熱食，稍後利用人臉辨識系統查出婦人身分，聯繫上婦人丈夫從台中來派出所帶她回家。婦人丈夫向警方表示，妻子以前從未暫時失憶，幸好這次遇上善心的計程車司機及員警，往後會注意。

婦人的先生接到警方通知，從台中趕來帶妻子回家。記者鄭國樑／翻攝
婦人的先生接到警方通知，從台中趕來帶妻子回家。記者鄭國樑／翻攝

台中市 人臉辨識

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