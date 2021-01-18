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女員工3歲童屁股被雇主打瘀青 網友控夜市燒烤業者虐童

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市南區忠孝夜市一名燒烤店老闆，今天遭網友指控，涉嫌不當管教自己女員工的3歲幼童，發文網友還附上兩張照片，其中一張幼童的屁股被打到瘀青，貼文一出後，引發網友群情激奮，轄區派出所、社會局今天都前往了解，據查，發文者非幼童母親，且幼童母親稱，是她要求老闆幫忙管教小孩的，與網友發文有落差，警方已報請檢察官指揮，將依法偵辦。

據查，全案並非發生在今天，已有兩、三天的時間，且在臉書社團發文的網友並非幼童的母親，而是幼童母親的親友，而且案發當天是因幼童調皮，幼童母親才要任職的燒烤店業者，幫忙管教，幼童事後還又到幼兒園上課，傷勢不嚴重，因幼童母親事後有將照片傳給朋友，才輾轉流傳到臉書社團。

台中市第三警分局偵查隊表示，全案已報請檢察官指揮，並聯絡涉案的幼童母親、燒烤店老闆到案，另也將掌握幼童傷勢，釐清案情，全案也有通報社會局社工到場協助，目前全案尚未警詢，詳細案發經過，有待後續調查釐清。

台中市一名陳姓網友今天下午在臉書社團爆料，一家南區忠孝夜市的老闆，涉嫌不當管教單親女員工的子女，把女員工的子女屁股打到瘀青，也控訴該名老闆對女員工的工時過長，發文一出後，引發網友群情激憤。

台中市南區忠孝夜市一家燒烤店老闆遭控，涉嫌對員工的子女不當管教。圖／摘自臉書爆料公社
台中市南區忠孝夜市一家燒烤店老闆遭控，涉嫌對員工的子女不當管教。圖／摘自臉書爆料公社

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