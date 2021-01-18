走紅毯變上法院！遭嗆酒量不好 新郎竟當街追打賓客

越南籍黎姓男子與同鄉阮姓女子共結連理，小倆口昨天在中和某會館擺桌簡單宴客，未料宴席後遭范姓友人嗆酒量不好，賓主口角最後演變成肢體衝突，不但喜事變鬧劇，還惹官司上身。

據了解，黎男（29歲）與阮女（25歲）昨天在中和區中山路二段某餐廳宴客，雖然場面不大，但宴席精緻溫馨，賓客也很盡興。不過，酒宴結束後，黎男夫妻與范男一起離開時，因為范男調侃黎男酒量太差，爆發口角衝突。

由於黎、范2人都喝了一點酒，誰也不肯讓誰，在大馬路邊咆哮大鬧，還互相推擠，最後還在馬路中央上演你追我跑戲碼，讓不少路人看傻眼。阮女見事情鬧大，請另一名友人白姓男子幫忙，但怎麼勸都勸不動，直到警方趕抵才將2人架開。

事發後，警方到場了解情況，黎、范2人互控對方先動手打人，因此均依傷害罪移送新北地檢署偵辦；此外，警方還查出范男是逃逸外勞，也依入出國移民法將他移送移民署新北專勤隊管收。