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用宗教善款詐騙 知名書法家淪為車手 宮廟面交86萬遭逮

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

知名劉姓女書法家，疑遭詐騙集團詐騙淪為車手，本月16日晚上8時許，依指示前往北市北投區文林北路一家宮廟，向蘇姓婦人取走善款86萬元，蘇的家人在旁埋伏，見劉取錢隨即上前逮人，全案經報警後，劉女被依照詐欺罪嫌移送偵辦，士檢檢察官複訊後，諭知限制住居。

61歲劉女是知名的女書法家，鑽研書道超過40年，透過書道發揚中華傳統文化，但她去年底起卻遭詐騙集團鎖定。一名自稱「中村」的日本人在網路上認識劉女，以訊息佯稱，想學習書法，且想透過劉女幫忙，捐贈教會善款給慈善單位，劉女因此提供個人帳戶給「中村」還幫忙匯款。

據悉，劉女本月16日晚上依照「中村」指示，前往文林北路一家宮廟，要取走蘇姓婦人的86萬元，作為捐贈慈善機構的善款，沒想到，劉女當場遭蘇婦家人抓住報警。

劉女慌張的稱，只是幫朋友拿東西，不知道內容物是現金。警方到場後釐清是詐騙集團騙局，全案依照詐欺罪嫌移送偵辦。

56歲蘇姓婦人報案稱，在網路上認識住在英國的台灣人，對方聲稱罹癌，想在離世前處理丈夫留下4百多萬英鎊，拜託幫忙處理捐贈給佛教組織，但須支付繳交10萬元新台幣的手續費。不料，蘇婦匯款後，對方又稱還得付86萬元，才會覺得異常懷疑遭詐騙，先用玩具鈔假裝現金，約對方面交。

警方調查，蘇女遭詐騙集團以宗教名義捐獻詐騙，損失10萬元，劉女也疑似遭人詐騙，淪為詐騙集團車手，經檢方複訊後，諭知限制住居。警方呼籲，面對網友請求幫忙匯款手續費等，應謹慎、冷靜處置，多方確認避免受騙。

北投分局獲報詐欺案，犯嫌女書法家疑似也遭詐騙集團詐騙協助取款。圖／本報資料畫面
北投分局獲報詐欺案，犯嫌女書法家疑似也遭詐騙集團詐騙協助取款。圖／本報資料畫面

詐騙集團 車手 書法家

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