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無名貨輪擱淺澎湖西吉嶼 海巡展開救援

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導

海巡署第八（澎湖）海巡隊今上午10點20分接獲通報，指西吉嶼北方岸際發現貨輪擱淺。經澎湖海巡隊巡防艇及直升機查看，船上及西吉嶼上尚未發現相關人員，現場也無油汙外洩情況，後續待海象平緩後，嘗試登船了解狀況。

避免貨輪擱淺岸際釀成重大油汙染事件，海巡署統合第十三巡防區指揮部所轄第八澎湖海巡隊及第七岸巡隊，成立緊急應變中心，另聯絡空勤總隊及澎湖縣政府環保局協處，再指派線上10061巡防艇、高雄艦及增派10066巡防艇提前入勤前往查處，合計動員1艦2艇。

澎湖海巡表示，經澎湖海巡隊巡防艇及直升機查看，發現貨輪擱淺於西吉北岸際，但船上及西吉嶼上尚未發現相關人員，現場也無油汙外洩狀況，海巡艇使用無線電及廣播器聯絡未獲回應，將在現場持續戒護，後續待海象平緩之後，將嘗試登船了解狀況。

海巡署呼籲，船隻出海作業應加強航前檢查，確保航行安全，如在海上發生事故，可撥打海巡署「118」免費報案電話，或透過漁業電台通報，海巡署將會立即前往處理，以保障民眾生命財產安全。

澎湖西吉嶼北方岸際發現有貨輪擱淺。圖／海巡署第八（澎湖）海巡隊提供
澎湖西吉嶼北方岸際發現有貨輪擱淺。圖／海巡署第八（澎湖）海巡隊提供
澎湖西吉嶼北方岸際發現有貨輪擱淺。圖／海巡署第八（澎湖）海巡隊提供
澎湖西吉嶼北方岸際發現有貨輪擱淺。圖／海巡署第八（澎湖）海巡隊提供

海巡署 澎湖 西吉嶼

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