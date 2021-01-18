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時速百公里田中衝到竹山 員警神救援挽回孕婦性命

聯合報 / 記者簡慧珍／彰化即時報導

南投縣一名林姓孕婦本月12日跟弟弟出遊，路過田中鎮忽然大出血，人生地不熟，只好向警方求救，由田中派出所警車一路鳴警笛，在18分鐘內把她送達南投縣竹山秀傳醫院救治。彰化縣警分局今天獲悉後，將表揚警員楊榮隆、徐明暉見義勇為。

警方表示，林姓男子本1月12日駕車載懷孕的姊姊出遊，途經田中鎮斗中路一段，林婦不明原因大量出血，林男對田中鎮路況不熟，駕車繞遍市區都找不到醫院，剛好路過田中派出所門口，林男急忙臨停，衝進田中派出所求救。

田中所巡邏警員楊榮隆、徐明暉二話不說，先請警局同事連繫距離田中鎮最近的大型醫院，經確認後，送到南投縣竹山秀傳醫院，楊榮隆和徐明暉出動緊急任務，開啟警示燈及警報器示警一路飛馳，18分鐘內到達30公里外的南投縣竹山秀傳醫院，醫師檢查林婦應無問題，通知家人接回家安養，她的家人到院對田中警分局積極服務，感激不已。

田中分局分局長鄭頴聰說，警員楊榮隆、徐明暉在第一時間，護送急難民眾到醫院救治，即時伸出援手，充分發揮了警察助人的精神，深獲讚許，讓民眾感受到警察為民服務積極的一面，有效提升警察正面形象。

南投縣林姓男子在田中派出所面前臨停，衝進去求救。圖／田中警分局提供
南投縣林姓男子在田中派出所面前臨停，衝進去求救。圖／田中警分局提供

警察 孕婦

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