時速百公里田中衝到竹山 員警神救援挽回孕婦性命

南投縣一名林姓孕婦本月12日跟弟弟出遊，路過田中鎮忽然大出血，人生地不熟，只好向警方求救，由田中派出所警車一路鳴警笛，在18分鐘內把她送達南投縣竹山秀傳醫院救治。彰化縣警分局今天獲悉後，將表揚警員楊榮隆、徐明暉見義勇為。

警方表示，林姓男子本1月12日駕車載懷孕的姊姊出遊，途經田中鎮斗中路一段，林婦不明原因大量出血，林男對田中鎮路況不熟，駕車繞遍市區都找不到醫院，剛好路過田中派出所門口，林男急忙臨停，衝進田中派出所求救。

田中所巡邏警員楊榮隆、徐明暉二話不說，先請警局同事連繫距離田中鎮最近的大型醫院，經確認後，送到南投縣竹山秀傳醫院，楊榮隆和徐明暉出動緊急任務，開啟警示燈及警報器示警一路飛馳，18分鐘內到達30公里外的南投縣竹山秀傳醫院，醫師檢查林婦應無問題，通知家人接回家安養，她的家人到院對田中警分局積極服務，感激不已。