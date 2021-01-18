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承攬酒店餐廳清潔 老闆欠2月薪跑路 18名員工年關難過

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

承包基隆市知名酒店內餐廳的清潔公司，疑財務出問題，積欠18名員工2個多月薪資，避不見面。基隆市議員張淵翔說，快過年了，多名員工年關難過，要求市府介入，確保勞工權益。市府社會處表示，已安排勞資調解；如果行不通，勞工也可依勞動事件法尋求司法裁決。

清潔公司員工說，陳姓老闆去年11、12月發薪日，分別以老婆植牙花100萬元、爸爸住院花80萬元當理由，指現金不夠，所以沒有發薪水，並要求把薪水當成借款借給他。到了今年1月初，員工覺得不妙，跟幹部攤牌，才確認公司出問題，老闆形同「跑路」了。

張淵翔接獲員工求助後出面協調，酒店已更換清潔公司，並留用18名員工，員工應該可以領到這個月11日到31日的工資。張也要求市府社會處介入調解，並試圖聯繫陳姓業者出面善後，但陳的手機關機，找不到人。

基隆市政府社會處勞資關係科長林芬芸說，已安排清潔公司勞資雙方面對面協調，但如果業者不出面，市府並沒有強制力。

林芬芸表示，勞動事件法去年元旦施行，勞工面對勞資爭議，也可向基隆地方法院聲請調解。法院

勞動事件法調解委員會由1名法官、1名事業組委員、1名勞動組委員組成，協助調解勞資爭議。法院介入就有強制力，市府也會提供勞工必要的法律扶助。

陳姓老闆財務出問題，最後避不見面，勞工回想早有跡象。有人說，以前薪水都是直接匯進戶頭，但去年下半年開始，老闆都是到酒店領取承攬費用，再轉手發給員工，當時可能就出狀況。到了11月周轉出問題，員工還相信他，結果2個月又10天形同做白工。

承包基隆市知名酒店餐廳的清潔公司疑財務出問題，18名員工2個多月沒領到薪資，向基隆市議員張淵翔（左一）求助。記者邱瑞杰／攝影
承包基隆市知名酒店餐廳的清潔公司疑財務出問題，18名員工2個多月沒領到薪資，向基隆市議員張淵翔（左一）求助。記者邱瑞杰／攝影
承包基隆市知名酒店餐廳的清潔公司疑財務出問題，18名員工2個多月沒領到薪資，向基隆市議員張淵翔（左四）求助。記者邱瑞杰／攝影
承包基隆市知名酒店餐廳的清潔公司疑財務出問題，18名員工2個多月沒領到薪資，向基隆市議員張淵翔（左四）求助。記者邱瑞杰／攝影

基隆 薪水 酒店

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