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調車員遭2車廂重夾身亡 因公殉職台鐵將撫卹

聯合報 / 記者陳弘逸／屏東即時報導

屏東潮州一名36歲林姓台鐵調車員，今天上午進行車廂更換摘掛作業時，疑似為拆除連結車廂的氣軔軟管，而夾在兩節車廂中間，當場失去意識，肢體變形，台鐵立刻啟動緊急處置，並由消防將林救出，送醫搶救後，仍宣告不治，對此，相關單位已啟動調查，台鐵也表示，同仁因公殉職，後續也會撫卹並協助家屬處理後事。

這起職安事故，發生於今天上午8時40分，林姓調車員進行車廂更換摘掛作業時，疑似為拆除連結車廂的氣軔軟管，遭車廂重夾，受困於兩節車廂中間，當場失去意識，肢體變形，口鼻不斷出血，台鐵立刻啟動緊急處置，並由消防協助救援。

消防獲報後，共出動3車6人趕抵現場，由消防人員使用油壓撐開器將車體撐開，耗費約10分鐘左右的時間，將夾在兩節車廂中間的林姓調車員救出，送醫搶救後，院方於10時42分宣布搶救無效。

根據台鐵車廂編組整理作業流程，執行摘掛車廂作業必需2人以上才能進行，過程中，則靠無線電聯繫，並且在列車移動期間，人員必須退出車廂外。但今天事故現場，有發現連結車廂銜接處，仍有一條氣軔軟管尚未拆除，因此，研判林姓調車員當下可能是為拆卸軟管才釀成意外。

據了解，林姓調車員進台鐵工作約6年，於潮州台鐵車輛調度基地擔任調車員，為家中長子，林父母與妻子接獲噩耗後趕赴醫院，僅表示，經台鐵告知林發生意外，詳細情況，尚不清楚。

台鐵高雄運務段長徐竹平表示，林姓調車員表現優異，在作業表現上也相當正常，如今發生意外，感到痛心。徐還說，同仁因公殉職，後續也會撫卹會依因公殉職辦理，並協助家屬處理後事。

目前勞安室與運安處已派員調查，至於是否為照作業流程釀成事故，仍需由相關單位調查釐清。

消防獲報後，共出動3車6人趕抵現場，由消防人員使用油壓撐開器將車體撐開，耗費約10分鐘左右的時間，將夾在兩節車廂中間的林姓調車員救出。記者陳弘逸／翻攝
消防獲報後，共出動3車6人趕抵現場，由消防人員使用油壓撐開器將車體撐開，耗費約10分鐘左右的時間，將夾在兩節車廂中間的林姓調車員救出。記者陳弘逸／翻攝
根據台鐵車廂編組整理作業流程，執行摘掛車廂作業必需2人以上才能進行，過程中，則靠無線電聯繫，並且在列車移動期間，人員必須退出車廂外。記者陳弘逸／攝影
根據台鐵車廂編組整理作業流程，執行摘掛車廂作業必需2人以上才能進行，過程中，則靠無線電聯繫，並且在列車移動期間，人員必須退出車廂外。記者陳弘逸／攝影
事故現場兩節車廂中間的擋風，仍留有油壓撐開器留下的痕跡。記者陳弘逸／攝影
事故現場兩節車廂中間的擋風，仍留有油壓撐開器留下的痕跡。記者陳弘逸／攝影
林姓調車員疑似為拆除連結車廂的氣軔軟管，而釀成意外（非當事車廂）。記者陳弘逸／攝影
林姓調車員疑似為拆除連結車廂的氣軔軟管，而釀成意外（非當事車廂）。記者陳弘逸／攝影
消防獲報後，共出動3車6人趕抵現場，由消防人員使用油壓撐開器將車體撐開，耗費約10分鐘左右的時間，將夾在兩節車廂中間的林姓調車員救出。記者陳弘逸／翻攝
消防獲報後，共出動3車6人趕抵現場，由消防人員使用油壓撐開器將車體撐開，耗費約10分鐘左右的時間，將夾在兩節車廂中間的林姓調車員救出。記者陳弘逸／翻攝

車廂 台鐵 事故

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