中風老婦人重摔顱內出血死亡 印尼看護涉過失致死

苗栗縣通霄鎮胡姓老婦人1月16日因顱內出血死亡，家屬察看監視器赫然發現死者生前12日凌晨上廁所跌倒，頭部撞擊床沿，印尼女看護20多分鐘才扶起她上廁所，家屬氣憤不已，檢警昨天解剖遺體驗屍，檢察官依過失致死罪嫌，諭令1萬元交保，責付仲介限制住居、出境。

檢警調查，印尼女看護（43歲）1個多月前受雇，同住一個房間照顧胡姓老婦人（74歲），1月12日凌晨1點多胡老太太起床要上廁所不小心滑倒，卻自己爬不起來，女看護聽到聲音起床，過程中胡老婦人頭部不慎撞及床沿，老太太無力站起來，看護甚至裹著棉被，任她用屁股挪移20多分鐘，才扶起她上廁所，並回床睡覺。