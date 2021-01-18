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中風老婦人重摔顱內出血死亡 印尼看護涉過失致死
苗栗縣通霄鎮胡姓老婦人1月16日因顱內出血死亡，家屬察看監視器赫然發現死者生前12日凌晨上廁所跌倒，頭部撞擊床沿，印尼女看護20多分鐘才扶起她上廁所，家屬氣憤不已，檢警昨天解剖遺體驗屍，檢察官依過失致死罪嫌，諭令1萬元交保，責付仲介限制住居、出境。
檢警調查，印尼女看護（43歲）1個多月前受雇，同住一個房間照顧胡姓老婦人（74歲），1月12日凌晨1點多胡老太太起床要上廁所不小心滑倒，卻自己爬不起來，女看護聽到聲音起床，過程中胡老婦人頭部不慎撞及床沿，老太太無力站起來，看護甚至裹著棉被，任她用屁股挪移20多分鐘，才扶起她上廁所，並回床睡覺。
家人12日上午9點多發現老太太還沒有起床，且意識不清，報案119送醫急救，醫生發現老太太右腦大量出血，疑似外力造成，後來因傷重不治，家屬詢問女看護，都指稱照顧老婦人沒有跌倒或撞頭，家人後來察看監視器才發現不單純，檢警昨天解剖遺體相驗，全案依過失致死罪嫌偵辦中。
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