快訊

鄭爽驚傳找代孕生2娃！前男友曬照認：保護無辜小生命

傳川普將大赦減刑100人 一人要價5600萬元

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中風老婦人重摔顱內出血死亡 印尼看護涉過失致死

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣通霄鎮胡姓老婦人1月16日因顱內出血死亡，家屬察看監視器赫然發現死者生前12日凌晨上廁所跌倒，頭部撞擊床沿，印尼女看護20多分鐘才扶起她上廁所，家屬氣憤不已，檢警昨天解剖遺體驗屍，檢察官依過失致死罪嫌，諭令1萬元交保，責付仲介限制住居、出境。

檢警調查，印尼女看護（43歲）1個多月前受雇，同住一個房間照顧胡姓老婦人（74歲），1月12日凌晨1點多胡老太太起床要上廁所不小心滑倒，卻自己爬不起來，女看護聽到聲音起床，過程中胡老婦人頭部不慎撞及床沿，老太太無力站起來，看護甚至裹著棉被，任她用屁股挪移20多分鐘，才扶起她上廁所，並回床睡覺。

家人12日上午9點多發現老太太還沒有起床，且意識不清，報案119送醫急救，醫生發現老太太右腦大量出血，疑似外力造成，後來因傷重不治，家屬詢問女看護，都指稱照顧老婦人沒有跌倒或撞頭，家人後來察看監視器才發現不單純，檢警昨天解剖遺體相驗，全案依過失致死罪嫌偵辦中。

苗栗縣通霄鎮胡姓老婦人1月12日起床上廁所，過程中頭部撞床沿，因顱內出血死亡，印尼女看護涉嫌過失致死。圖／家屬提供
苗栗縣通霄鎮胡姓老婦人1月12日起床上廁所，過程中頭部撞床沿，因顱內出血死亡，印尼女看護涉嫌過失致死。圖／家屬提供

看護 監視器

延伸閱讀

7個月女嬰溢奶窒息亡 專業保母過失致死起訴

中風嬤跌傷後不治 外籍看護涉過失致死罪送辦

殺同鄉致肚破腸流 越南失聯移工也被打到顱內出血送醫

8千萬人曾發生腦中風！ 解剖「 大腦各部位急性中風症狀」...小心慢性致殘

相關新聞

承攬酒店餐廳清潔 老闆欠2月薪跑路 18名員工年關難過

承包基隆市知名酒店內餐廳的清潔公司，疑財務出問題，積欠18名員工2個多月薪資，避不見面。基隆市議員張淵翔說，快過年了，多...

調車員遭2車廂重夾身亡 因公殉職台鐵將撫卹

屏東潮州一名36歲林姓台鐵調車員，今天上午進行車廂更換摘掛作業時，疑似為拆除連結車廂的氣軔軟管，而夾在兩節車廂中間，當場...

中風老婦人重摔顱內出血死亡 印尼看護涉過失致死

苗栗縣通霄鎮胡姓老婦人1月16日因顱內出血死亡，家屬察看監視器赫然發現死者生前12日凌晨上廁所跌倒，頭部撞擊床沿，印尼女...

119消防節表揚64位楷模 桃消防局獲贈救護模擬情境教室

桃園市政府消防局今天早上在防災教育館舉辦110年度119消防節活動，桃園市長鄭文燦親自頒發消防、義消楷模、績優防火宣導及...

影／台中十字路口機車撞貨車 騎士彈飛車體破碎四射

驚險車禍，台中市梧棲區15日晚上發生機車和大貨車相撞車禍，從路口監視器畫面看到，機車和大貨車撞上後，騎士彈飛落地，車體破...

疑換裝瓦斯不慎 東港小吃攤起火2人受傷

屏東縣消防局今上午11點14分接獲報案，東港鎮明德路一間小吃攤商發生火警，現場疑換瓦斯時，瓦斯有洩漏，加上附近又有明火引...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。