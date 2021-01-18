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屏東10處測速取締 草埔隧道北向2.3萬件最多

中央社 / 屏東18日電

屏東警方今天公布去年固定式相機測速地點，其中以獅子鄉台9線436.58K草埔隧道北向，共取締2萬3418件最多；台1線431.07K戰備跑道南向，取締1萬1506件居次。

經統計這10處路段測速照相機取締違規件數，排名第三的是台26線7.87K北向，達1萬1033件。另外，草埔隧道南向超速取締5637件，排名第6。

有鑒於超速是車禍發生的主因之一，為減少地區超速車禍發生，縣警局交通隊每年定期檢討設置地點，並規劃增加固定式測速照相設備，另外配合機動靈活取締超速執法作為。

屏東縣政府警察局長李文章表示，設置這些測速及闖紅燈照相設備用意，在於迫使駕駛人行經這些路段、路口時，能確實遵守交通規則減速慢行，而非以取締違規為唯一目的，提醒用路人務必依道路速限安全駕駛，除了省荷包罰款，更重要的是自身跟別人的安全。

依屏東縣警局交通隊統計，去年轄內A1類（造成人員當場或24小時內死亡）交通事故135件、死亡137人；較108年111件、死亡112人，發生件數增加24件，死亡人數增加25人。

經分析當事人類別，機車部分有些許上升，但自小客與自小貨車有較108年下降；其中高齡者事故死亡人數由47人降為42人，比例由42%降為31%，可見近期加強交通3E政策全力防制交通事故已見成效；酒駕事故死亡人數也由25件降為17件，但是與超速駕駛失控有關的自撞死亡事故，卻由32人大增為43人。

屏東縣政府 事故 測速

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