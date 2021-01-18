119消防節表揚64位楷模 桃消防局獲贈救護模擬情境教室

桃園市政府消防局今天早上在防災教育館舉辦110年度119消防節活動，桃園市長鄭文燦親自頒發消防、義消楷模、績優防火宣導及績優消防志工共64位表揚獎座，並出席造價400萬元的救護模擬情境教室捐贈儀式。

鄭文燦表示，今天是119消防節，桃園市在過去6年綜合救災、救護能力都大幅提升，不只編制增加50%，消防廳舍更新完成超過10個，各式消防車也增加到100輛以上，個人裝備更新，火場安全管制都有提升，位支持消防團隊預算也都有增加。

鄭文燦指出，今天永大扶輪社等人捐贈消防局1間救護模擬情境教室，該教室設置於防災教育館3樓，透過應用軟體結合高效投影設備，營造出3D立體救護現場虛擬實境，車禍現場、救護車到醫院一氣呵成，有相當良好的教育效果。

鄭文燦另提及，桃園1年約有10萬件以上的救護案件，患者OHCA(到院前心肺功能停止)被救回來數據，民國108年有73件，109年已超過100件，這代表著救護能力再提升，此外，防疫期間消防局出勤475趟次，超過100趟次載到確診者，相當謝謝消防人員。

桃園推廣裝設住宅火警警報器，目前裝設率已達到87%並持續增加中，在火災發生率的指標上，桃園也是6都最低，今年預計還有規畫車輛保養場暨第二搜救分隊的新建工程、埔子分隊暨第一大隊新建工程及平鎮分隊拆除重建及第四大隊新建工程。