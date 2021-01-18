孕婦外出突然大出血 員警飛車開道助順利就醫

林姓孕婦乘車外出突大量出血，開車的林婦弟弟向田中派出所求助，員警判斷當地醫院無法處理，駕駛警車開道護林婦前往南投竹山秀傳醫院就醫，30公里路途只花不到20分鐘就抵達。

彰化縣警察局田中分局長鄭穎聰接受媒體聯訪時說，1月12日，林男開車載懷孕的姊姊外出，林男的姊姊突然大量出血，心急如焚的林男在田中鎮街區亂轉不知所措，看到田中派出所，立即把車停下來，跑到派出所請值班的員警幫忙。

值班的楊姓和徐姓員警看到林婦大量出血，判斷田中鎮內的地方醫院恐怕無法處理，先請同事聯絡鄰近的南投竹山秀傳醫院，再駕駛警車鳴警笛亮警告燈，幫林婦等人開道，帶他們前往醫院掛急診，30公里長的路途，不到20分鐘就抵達。

林姓婦人經竹山秀傳醫院醫師救治後，狀況恢復穩定，母子均安，楊姓員警等人鬆了一口氣，林男則是感謝員警的幫忙，讓姊姊平安順利就醫。