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疑換裝瓦斯不慎 東港小吃攤起火2人受傷
屏東縣消防局今上午11點14分接獲報案，東港鎮明德路一間小吃攤商發生火警，現場疑換瓦斯時，瓦斯有洩漏，加上附近又有明火引發火警，女店員自行就醫，換瓦斯的人員洪姓男子則是左臉、四肢有一到二度燒燙傷，送往東港安泰醫院救治，詳細起火原因仍待消防局火調科調查。
屏東縣消防局今上午11點14分接獲報案後，消防局出動10車，19人前往救援，火勢在11點半撲滅，消防人員在12點半返隊，現場疑似在換裝瓦斯桶時，瓦斯洩漏，加上附近有明火，引發火警，現場2人受傷，女店員自行就醫。換裝瓦斯的洪姓男子（39歲）則是左臉、四隻有一到二度燒燙傷。
消防人員提醒，換裝瓦斯時，要將周遭明火關掉，避免因瓦斯外洩引發火警。現場共起出3個20公斤的桶裝瓦斯。
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