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不小心公開「某醫院」真名！陳時中：部立桃園醫院

影／台中十字路口機車撞貨車 騎士彈飛車體破碎四射

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

驚險車禍台中市梧棲區15日晚上發生機車和大貨車相撞車禍，從路口監視器畫面看到，機車和大貨車撞上後，騎士彈飛落地，車體破碎四射，肇事原因由警方調查中。

台中市清水警分局調查，1月15日晚上11點32分，20歲田姓男子騎機車，在梧棲區中央路一段160號前，沿梧棲區信義中排旁道路東往西直行，與45歲蘇姓男子駕駛的營業大貨車，沿中央路南往北直行，二車在路口相撞，田男頭部膝蓋撕裂傷送醫治療，無生命危險。

警方表示，二名駕駛都無酒駕，二車都是閃燈號誌路口，警方呼籲用路人行經路口，務必遵守交通號誌及減速慢行，以避免交通事故發生；車禍發生現場畫面，今天在臉書被po上網，騎士撞飛後，躺在地上動彈不得，網友都為他擔心。

台中市梧棲區發生機車和大車相撞，騎士彈飛。記者游振昇／ 翻攝
台中市梧棲區發生機車和大車相撞，騎士彈飛。記者游振昇／ 翻攝
台中市梧棲區發生機車和大車相撞，騎士彈飛。記者游振昇／ 翻攝
台中市梧棲區發生機車和大車相撞，騎士彈飛。記者游振昇／ 翻攝

梧棲 車禍 台中市

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