影／台中十字路口機車撞貨車 騎士彈飛車體破碎四射

驚險車禍，台中市梧棲區15日晚上發生機車和大貨車相撞車禍，從路口監視器畫面看到，機車和大貨車撞上後，騎士彈飛落地，車體破碎四射，肇事原因由警方調查中。

台中市清水警分局調查，1月15日晚上11點32分，20歲田姓男子騎機車，在梧棲區中央路一段160號前，沿梧棲區信義中排旁道路東往西直行，與45歲蘇姓男子駕駛的營業大貨車，沿中央路南往北直行，二車在路口相撞，田男頭部膝蓋撕裂傷送醫治療，無生命危險。