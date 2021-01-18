中風嬤跌傷後不治 外籍看護涉過失致死罪送辦

中風老婦半夜上廁所跌落床邊，外籍看護未積極攙扶，老婦倒地掙扎過程頭部撞及床沿，顱內出血傷重不治，家屬檢視監視影像控訴外勞未善盡照顧；檢警相驗依過失致死罪嫌送辦。

通霄鎮胡姓男子今天指出，74歲母親因中風，家人聘請43歲印尼籍看護全天候照顧，12日寒流來襲，凌晨1時許母親想要上廁所，從床上慢慢滑到地板，呼喚同住的看護協助，從監視器影像看到，看護從床上起身，作勢要幫忙攙扶，竟然是向老母親說：「妳不是中風而已，為什麼起不來。」

胡男表示，在寒冷的天氣中，外籍看護讓年邁母親坐在冰冷地面上掙扎，長達約20分鐘，過程中老母親重心不穩，後腦杓撞到床沿，最後看護才把人扶到廁所小解，回到床上睡覺，直到上午9時許，家屬發現母親臉色蒼白、意識不清，趕緊送醫急救，被診斷出嚴重顱內出血，於16日傷重不治。

胡男痛斥這名看護，「讓我媽媽在地上爬了將近半小時」，事後詢問，看護還堅持說「阿嬤沒有跌倒、阿嬤頭沒有撞到」，第一時間未善盡照顧責任，事後又沒有及時通知家屬，錯失搶救時間，導致母親喪命，實在「太離譜」、「很過分」。

儘管仲介公司向家屬表示，將全力協助善後，這名看護也在阿嬤靈前痛哭失聲，不過死者家屬傷心地無法接受；檢警經過相驗，認為印尼籍看護涉及過失致死罪嫌，檢方複訊後以新台幣1萬元交保，限制住居、出境，靜待後續調查。