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「手機用那麼好？」男搶比丘尼手機 休假警鷹眼逮人

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

57歲陳姓比丘尼平時在龍山寺周遭托缽化緣，近日卻遭遇1名男子騷擾，還搶走她的手機，不讓她報警，事後逃逸無蹤；警方獲報後展開偵辦，鎖定男子身分後，轄區1名休假警員恰好在西門町商圈內發現男子身影，即通報線上警力到場將男子帶回，詢後依強制罪嫌送辦。

警方調查，陳女1月14日下午5時許在龍山寺前托缽化緣，遭遇情緒不穩的42歲鄭姓男子騷擾，鄭男先是出手揮拍陳女衣袖，口中念念有詞，陳女見狀心生畏懼，拿起電話準備報警，未料鄭男立刻搶下陳女手機，還稱「手機用這麼好喔！」旋即逃逸無蹤。

陳女事後向警方報案，警方鎖定身分後開始追緝鄭男，正巧轄區龍山派出所1名李姓休假警員，當晚到台北市萬華區峨眉街附近吃飯時，發現鄭男身影，遂通報線上警力到場處理。

警方到場時，鄭男穿著超商制服在大街上遊蕩，員警將其帶返派出所偵辦，並順利在他身上尋獲陳女的手機，因鄭男情緒狀況不穩，警方詢後除依強制罪嫌將其送辦，也將鄭男強制送醫治療。

警方到場時，鄭男穿著超商制服在大街上遊蕩。記者李隆揆／翻攝
警方到場時，鄭男穿著超商制服在大街上遊蕩。記者李隆揆／翻攝

龍山寺 西門町 制服

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