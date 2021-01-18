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預期過年大蒜好價 彰化縣蒜田頻傳盜採
農曆春節近了，去年天價的大蒜目前跌至零售價每台斤160元至170元，市場預期年節前可能小漲10元至20元，彰化縣產地接連發生盜採大蒜，農民擔心越接近過年，竊盜風氣越猖獗，已報警抓賊。
彰化縣芳苑鄉最近一周內接連發生盜採大蒜案件，小偷利用清晨低溫，偏鄉空曠地區較無人車的時段下手。今天上午高姓農民發現位在漢西路旁的大蒜田遭盜採後報警，警方調閱附近路口和民宅的監視畫面，希望揪出偷蒜賊。
漢寶村長鄭鵬豐說，偷蒜的一男一女發現有人路過，匆忙割了數根蒜苗，高姓農民接獲熱心村民通報趕到查看，被偷割5、6根蒜苗之外，靠近高畦側邊的大蒜被拔數顆，損失雖輕，但大蒜剛噴農藥不久，沒超過用藥安全期，小偷如果這兩天到市場廉價販售，倒楣的是不知道消費者。
柯姓蒜農表示，目前大蒜每公斤160元至170元，比起去年高檔每公斤平均250元，價格已算回穩，但跟2019年以前每公斤130元至150元相比，仍漲價一成，今年農曆春節前可能像往年蒜價上漲，預計每公斤漲至170元至180元，因少子化、國人飲食西化，大蒜用量減少，價格上漲有限。
芳苑鄉每到農曆年年底，盜採大蒜事件頻傳，越接近過年，竊案發生越密集，今天警方積極調閱監視錄影畫面，也將加強巡邏。
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