南投埔里產業道路旁農地驚見白骨 農民嚇壞報警

南投縣埔里鎮鐵山里一處產業道路旁農地，昨下午有農民通報發現1具白骨，經通報警方，檢警今近午會同法醫相驗，因現場鄰近溪床，未見相關證件或衣物，將透過其骨骼構造、特徵並採集DNA等，判定有無他殺嫌疑，並釐清死者身分。

據了解，發現白骨處是在鐵山里鐵山路下方產業道路旁一處鄰近溪床的農地，周邊多為茭白筍田，而該農地主人因棄耕已久，雖偶會去除草，但鮮少前往，雜草叢生，昨下午前往整地時，發現疑似石塊硬物，細看驚覺是1具白骨，嚇得報警。

而埔里警分局獲報後隨即封鎖現場，並周邊拉上封鎖線，但因白骨附近沒有衣物及證件，無法判定其身分，且已完全是白骨，判定死亡時間可能超過1年，並報請南投地檢署檢察官相驗，檢警今將近中午時分也已會同法醫前往相驗該具白骨。