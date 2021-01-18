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南投埔里產業道路旁農地驚見白骨 農民嚇壞報警
南投縣埔里鎮鐵山里一處產業道路旁農地，昨下午有農民通報發現1具白骨，經通報警方，檢警今近午會同法醫相驗，因現場鄰近溪床，未見相關證件或衣物，將透過其骨骼構造、特徵並採集DNA等，判定有無他殺嫌疑，並釐清死者身分。
據了解，發現白骨處是在鐵山里鐵山路下方產業道路旁一處鄰近溪床的農地，周邊多為茭白筍田，而該農地主人因棄耕已久，雖偶會去除草，但鮮少前往，雜草叢生，昨下午前往整地時，發現疑似石塊硬物，細看驚覺是1具白骨，嚇得報警。
而埔里警分局獲報後隨即封鎖現場，並周邊拉上封鎖線，但因白骨附近沒有衣物及證件，無法判定其身分，且已完全是白骨，判定死亡時間可能超過1年，並報請南投地檢署檢察官相驗，檢警今將近中午時分也已會同法醫前往相驗該具白骨。
但因目前仍無法辨識白骨身分，將由檢察官及法醫依其骨骼構造及特徵，並採集DNA、牙齒等生物跡證，盼進一步判定死者性別、年齡等，並了解有無他殺嫌疑；警方表示，昨就展開轄區失蹤人口過濾清查，尚無結果，詳細狀況仍待調查釐清。
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